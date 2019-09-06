Кто победит в новой Холодной войне?

Игорь Эйдман

Социолог, публицист, автор книги "Система Путина"

6 сентября 2019, 09:49

Есть только два возможных варианта финала новой Холодной войны.

Холодная война, Россия, США, запад
Холодная война имеет только два финала

Первая Холодная война была прежде всего войной идей. Советскому казарменному коллективизму противостоял западный культ индивидуальных прав и свобод человека. Борьба шла "за умы и сердца" людей, как на Западе, так и на Востоке. СССР поддерживал мировое коммунистическое движение. Запад – ростки свободы в восточном блоке во всех ее проявлениях: от альтернативного искусства до независимых профсоюзов. Именно идейный разгром великого и ужасного Совка предопределил его физическую кончину. Победа эта пришла не сама по себе. Западный мир вложил в нее огромные финансовые и интеллектуальные ресурсы.

Новая Холодная война также обречена стать идеологической войной. На стороне Запада все тот же набор европейских гуманистических ценностей. Кремль сменил оружие. Теперь это не коммунизм, а раскол, хаос и ненависть, разжигаемые с помощью набора ультраправых, ультралевых, ксенофобских, конспирологических месседжей, которые адресно посылаются каждый к своей целевой аудитории, чтобы натравить людей на истеблишмент, демократические институты и друг на друга.

Читайте такжеПочему США не помогут Украине решить вопрос по ДонбассуПока в новой Холодной войне, в отличие от прошлой, Запад не готов активно противостоять идейному наступлению с Востока и уж тем более вести наступательную политику в информационно-идеологической сфере. Если СССР западные политики открыто называли империей зла, то путинскую Россию они обижать боятся. Это теперь считается неполиткорректным. Хотя, думаю, дело в другом. Российский олигархат тесно интегрирован в мировую бизнес-элиту. Это не коммунистические вожди, а выгодные, социально близкие партнеры.

Все популярнее среди западных лидеров становятся капитулянтские настроения. На днях, например, Эмануэль Макрон оплакал "западную гегемонию" в речи перед послами. Основной аргумент - усиление экономической мощи незападных стран, прежде всего, Китая.

Европейские лидеры как будто бы забыли, что сила Запада не только в экономике, а, прежде всего, в идеях: свободы, прав человека, гуманизма. Я не идеализирую европейскую историю. Было в ней много гнусного: колониализм, фашизм и т.д. Европейцы не лучше и не хуже других жителей земли, но так случилось в силу разных, в том числе случайных и субъективных обстоятельств, что именно Европа стала колыбелью и источником распространения свободы и демократии

Свою коллаборцию с Кремлем западные элиты оправдывают лицемерной заботой о жителях России. Однако интересы населения и авторитарной власти зачастую противоположны. Макрон говорит: "нельзя вытеснять Россию из Европы". Но ведь именно этим сейчас и занимается само российское руководство. Более того, оно пытается закрыть западный путь развития и для соседних стран. Пример этого - агрессия против Украины, сделавшей европейский выбор вопреки воле Кремля.

Читайте такжеСША стали последней преградой на пути планов Путина по УкраинеНынешние российские власти - враги Запада. Они не скрывают и даже кичатся этим. Но есть в России (как и в большинстве других авторитарных стран) и усиливающееся движение за свободу. Люди, борющиеся за свои права на улицах Москвы (как и Гонконга или Каракаса), – естественные союзники европейской цивилизации в противостоянии авторитаризму.

Есть только два возможных варианта финала новой Холодной войны: или путинский режим падет, а Россия вернется на путь вестернизации, или Кремлю удастся дестабилизировать и максимально ослабить демократические государства, переформатировать их институты под свои нужды и интересы. Демократию сможет защитить только сотрудничество ориентированных на европейские ценности людей во всем мире.

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Россия Запад холодная война Владимир Путин Игорь Эйдман
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