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Возвращение "легитимного": что значит решение суда по Януковичу

Евгений Енин

Заместитель директора Украинского института будущего, экс-заместитель генерального прокурора Украины

25 сентября 2019, 11:40

Если Янукович появится на территории Украины, он должен быть немедленно взят под стражу, так как по нему есть решение суда об избрании меры пресечения.

Янукович
Заявления о возвращении Януковича - сугубо политические / Открытые источники

Адвокат беглого Виктора Януковича Виталий Сердюк заявил о том, что защита сейчас осуществляет шаги, направленные на обеспечение возможности его пребывания в Украине.

Ни о какой отмене приговора речь не идет до того момента, пока решение суда не примет Апелляционный суд. Потому все его заявления - исключительно политические, ведь под угрозой ареста и заключения по доброй воле он вряд ли вернется в Украину.

На данном этапе по Януковичу есть решение суда первой инстанции – обвинительный приговор, которым Янукович привлечен к ответственности и осужден на длительный срок. На сегодняшний день идет процедура обжалования этого приговора в апелляционной инстанции и если Янукович появится на территории Украины, он должен быть немедленно взят под стражу, так как по нему есть решение суда об избрании меры пресечения.

Читайте такжеВ чем польза суда над ЯнуковичемЧто касается санкций ЕС, то они носят вспомогательный характер и были приняты для того, чтобы дать органам досудебного следствия и прокуратуры возможность наложить арест на выявленные активы Януковича и Ко на территории ЕС и государств, которые присоединились к санкциям – Швейцарии, Лихтенштейна и США. Практика оспаривания санкций применяется соратниками Януковича давно и на постоянной основе. Однако до сих пор никоим образом не влияла на их внедрение, поскольку, как правило, оспаривалось решение по внедрению санкций за истекший период.

Те активы Януковича, которые находятся в Украине, никоим образом не относятся к европейским санкциям. В то же время, эффективность этих санкций вызывает ряд вопросов, потому что в 2014 году были внедрены санкции не по свободе передвижения, а по аресту активов. И на сегодняшний день можно утверждать, что все выявленные активы Януковича и его чиновников арестованы. И это важнее, чем административные санкции.

Евгений Енин, Заместитель директора Украинского института будущего, экс-заместитель генерального прокурора Украины, специально для Главреда

санкции Виктор Янукович Евгений Енин
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