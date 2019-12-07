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Зе и Пу пролетают над Парижем

Игорь Лесев

Писатель, публицист

7 декабря 2019, 06:57

Не надо ждать чуда от нормандской встречи во Франции. Возвращения Донбасса не будет и, похоже, на нашем веку так точно.

Путин намерен давить на Зеленского во время переговоров
Путин и Зеленский встретятся в Париже

Кто подорван на футболе, знает это чувство. Важный матч. Главный в этом году, да и не только в этом, потому что Такого матча не было уже много лет подряд. И ты топишь не просто так, а наконец-то за свою команду. За самую-самую, которая всегда небезразлична.

Но вот беда. Твоя команда не "Барселона" и не сборная Бразилии. Твоя команда - сборище косолапых футболистов, которые выигрывают изредка по понедельникам, да и то потому, что по понедельникам обычно в футбол не играют.

Вот у меня такое же чувство накануне встречи Владимира Зеленского в Париже. Вроде бы ждешь очевидных для здорового восприятия вещей. Мира. Возвращения. Понимания. Согласия. Расследования. Наказания. Прощения. Восстановления... И чтобы всем было комфортно. И чтобы не делить на чубатых и обрезанных. И чтобы не лезть со свечой в рот, выясняя форму языка.

Читайте такжеПутин готовится обменять украинский Крым на украинский ДонбассИ ведь что характерно. За это же самое топит большинство. Именно потому Зеленский стал президентом, а не та же Юлия Тимошенко. Юлия Владимировна, которая сейчас стала младшим половым партнером Порошенко, именно поэтому не стала весной президентом. Потому что она тоже "армовир", только такой, чуть стыдливый. Который не по проезжей части марширует, а петляет по вечерним переулкам.

А всем остальным нужен мир без аннексий и контрибуций. Ну как Керенский нам завещал перед бегством в Штаты. Поэтому, когда нам маргиналы рассказывают о "красных линиях", это не об интересе большинства. Не может быть "красных линий", когда возвращается твое. Только если это, действительно, твое. Если там чужие люди, а только "наши" земли, ну тогда тут другой разговор. Но в том то и дело, что другой разговор ведут +/- 25% озабоченных расовой чистотой. Другие живут в 21 веке.

Но при таких базовых раскладах, когда обывателю из Бердичева и Алчевска особо нечего делить, с политической элиткой у нас все не просто. Проблема в том, что она не наша. Уж слишком далека она от нас. И слишком компрадорская. У нее своя повестка, свои резоны и свои интересы. Нашего там – ничего.

Зеленский летит в Париж с порохоботской повесткой. С отпечатком ультиматума на заднице от политического маргинала, политику которого отвергло 73%. У Зе на бумажке только "красные линии". Где все нельзя и где везде зрада. И где дома уже ждет майданчик Пети с соросятами и примкнувшей к ним Юле. Мелкие барыжники, которые еще вчера с треском пролазили в Раду, а сегодня подняли гриву. И их понять можно. Ведь это их мутное болото, они в этой среде всегда дома. Разделяй и властвуй. И раскидывай флюиды ненависти и страха. Чисто Петина тема, где он органичен.

Читайте такжеСмешное самоубийство, или Зачем Украине возвращать ДонбассА тут еще и главнокомандующий – паяц. Но зато на обложке The Times. И в общем-то, шутник и балагур во главе государства – это тоже не так уж и плохо. По крайней мере, он не расист, как Порошенко. Да, Зеленского постепенно учат, что украинцы не все правильные, что некоторые очень плохие, и что равенство среди сограждан – это зло и те самые "красные линии". И Зе неплохой ученик. По крайней мере, уже додумался попросить часть своих сограждан свалить на три буквы, если у них только русское и нет украинского. 

Но все же, он не такой самодостаточно долбанутый, как Петя. Он не просыпается с мыслью, куда бы еще насрать людям. Ему помогают гадить, но инициативы все же не его.

А потому, что в Париже? В Париже пролетит фанера. Не будет возвращения Донбасса и, похоже, на нашем веку так точно. Все эти эпитеты "временно оккупированные" оставьте для Кашмира, Северного Кипра и Нагорного Карабаха. Там тоже все временно и непременно оккупировано.

Возвращение Донбасса могло начаться только с Порошенко в клетке. Этого нет и уже точно не будет. Элитка сама выбрала, что для нее важнее и комфортнее.

Но зато в Париже могут договориться до полного разведения войск. А это "нормадосовский" такой вариант Приднестровья-2. И как по мне, при всех базовых исходных данных, вариант вполне приемлемый. Это тот случай, когда нет штатных учителей, а значит учит сама жизнь. "Поживем, увидим". А чтобы пожить и увидеть, нужно для начала перестать стрелять. 

А как там дальше будет, возможно, будут решать наши дети. Если им это будет актуально и интересно.

Владимир Зеленский Владимир Путин нормандские переговоры Игорь Лесев
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