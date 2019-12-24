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США дали Путину ленивый пинок под зад

Эль Мюрид

военный эксперт, блогер

24 декабря 2019, 06:55

Кремль за американские санкции будет отыгрываться на русских в России.

США продолжают глумиться над инициативами Кремля

Кремль пообещал ответить на санкции США против Северного потока-2. Правда, как именно - это пока неизвестно. "Мы сейчас разберемся как следует и накажем кого попало".

Наверное, ответ будет не менее грозным, чем могучий удар по Турции после сбитого российского самолета. Правда, с США мы торгуем не так чтобы очень, но найти какой-нибудь товар, который будет объявлен запретным, можно - те же айфоны, например. Ну а чего - у нас же есть свои собственные отечественные йотафоны, их даже президенту дарили вроде бы. Будем переходить на них. Если найдем, где же их продают.

Мы прекрасно понимаем, что отвечать нечем - колониальной периферии нечем отвечать развитой метрополии. А мелкие укусы никакого значения не имеют. Угрозы ответа, скорее - рефлекс. Ритуал. Особенно если учесть, насколько изящно американцы умыли российских партнеров, продемонстрировав тотальную технологическую отсталость "энергетической сверхдержавы". Теперь сроки строительства (не пуска, а именно строительства) СП-2 сдвигаются на неопределенное время. Может, на месяц, может - на полгода. Может - и на год. Теперь мало найти подрядчика, который совершит самоубийство, подвергнув себя американским санкциям в добровольном порядке, так еще нужно будет согласовывать судно, прокладывающее трубу, с датчанами - согласованы-то были суда швейцарской фирмы, а к новым могут быть предъявлены и новые требования.

Это даже не щелчок по носу, а ленивый пинок под зад. "Дяденька, а вам не кажется, что ваше место..." И майку на груди рвать бесполезно - здесь не кино из жизни абстрактных уголовников, а реальная жизнь.

Россия санкции США Северный поток-2 Эль Мюрид
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