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Заставить собаку есть свеклу: как власть будет покорять умы Донбасса

Игорь Лесев

Писатель, публицист

4 января 2020, 16:36

Власть почему-то думает, что в Донецке и Луганске у людей нет никакой возможности смотреть украинское ТВ.

Итак, в феврале на территорию ЛДНР начнет вещание новый украинский гостелеканал. Так сказать, будет "бороться за умы". Очень показательная история, как своих же сограждан власть держит за дебилов. При этом дебилами считает людей по обе стороны поребрика.

Основной контент нового телеканала будет на базе UATV. Это как собаку заставить отказаться от мяса и приучить есть свеклу. Если посадить в клетку и ничего другого не давать, уверен, жрать будет. Но веганом собака все равно не станет. Вот вы смотрите UATV? Вообще, смотрит хоть кто-то этот телеканал кроме тех, кто там не работает?

Но вопрос даже не в контенте. Власть почему-то думает, что в Донецке и Луганске у людей нет никакой возможности смотреть украинское ТВ. Вот там просто люди в погребах живут, а им прямо в мозг посылают прямые сигналы передач с Соловьевым и Скабеевой. И стоит только запустить небольшую струйку слова правды из Украины, и дурман у донецких пройдет. Вот они ж реально так думают.

Читайте такжеМожно ли "сшить" нынешнюю Украину?А ведь на дворе XXI век. Я вот в Киеве могу смотреть без каких-то проблем региональные телеканалы из какой-то Астрахани. А в машине слушать ФМ-радиостанции из Москвы, Питера и даже Петропавловска-Камчатского. И это не вопрос какого-то мега-дорогого и навороченного оборудования. Это обычные возможности нашего времени. Украинские телеканалы люди при желании могут смотреть хоть в Донецке, хоть в Дакаре.

Вопрос как раз в желании. А оно как половая ориентация. Сколько не предлагай ее поменять, вряд ли уже получится. В Тернополе можно сутками крутить RT, ОРТ и НТВ, но Россия там ближе все равно не станет. А вот в Донбассе почему-то пытаются местным поменять идентификационный код. Сделать их "правильными украинцами" по образу и подобию Бородянского, Вятровича и Омеляна.

Вообще, отдельный телеканал для "жителей неподконтрольных территорий" - это еще одна форма унижения тех людей. Это еще одно заявление, что они там неполноценные. Что они вот там все такие, потому что слушают и смотрят не то, что надо. И при этом этим же людям отказывают в праве на свою идентичность и свою ментальность.

Мне вот даже интересно, а что там будут для донецких показывать? Могут регулярно цитировать экс-министра культуры Нищука об отсутствии у людей на востоке генов. Или могут популярно объяснять, почему местные старики не получают украинские пенсии. Или показывать волнительные репортажи, как людей с донецкой и луганской пропиской на пунктах пропуска вызывают по спискам из автобуса и проводят личный досмотр, шаря буквально по карманам. Это очень, знаете ли, сближает ментально. А могут показать счастливых родителей в Славянске и Мариуполе, которые наконец-то дождались, что их детей лишили права учиться на родном языке. И я бы еще добавил спецрепортажи из Киева, где риэлторы при сдачи квартир указывают "кроме выходцев из Донбасса". Вот прям как кавказцы в Москве.

Читайте такжеГлавное событие 2019 года - прощание с шоколадным тупицейВот смотрите. У нас в стране на государственно уровне сформировалось уничижительное отношение к выходцам отдельного региона. Оно настолько очевидное, настолько явное, что не требует даже какого-то шапочного доказательства. Человек из Донбасса уже виновен во всем. За Януковича, за Крым, за убитых патриотов, за разрушенную экономику, за не тот язык, за не то мировоззрение и за отсутствие вышиванки. Эта ненависть пропагандируется сверху вниз и пронизана на бытовом уровне. За все эти годы нет ни одного примера хотя бы административного наказания за все эти "даунбасы" в прямых эфирах, за всю эту дроздовщину и ницоевщину.

И вот эти люди, которые искренне ненавидят гигантский регион своей же страны, сбиваются в кучки и пытаются перевоспитать неверных. Устроить им культурную революцию. Показать им правильный канал.

Но чтобы собаку заставить перейти с мяса на свеклу, нужно собаку загнать сначала в клетку, а затем кормить только свеклой. Это я об эффективности этого нового телеканала.

Но ведь и нас всех остальных – кто не из Донбасса – тоже держат за дебилов. Нам рассказывают, что телеканал, который не смотрят даже здесь, способен "вылечить" жителей Донбасса. И ладно бы, только рассказывали. Это будем оплачивать все мы из наших карманов. Порядка полумиллиарда гривен вот просто на ветер. Просто на харчевание причастных долевиков.

Удивительного качества люди. Прыгали из штанов, чтобы провести нормандскую встречу. Абсолютно ни до чего на ней не договорились. А теперь пилят бабло на имитации "возврата умов". И ведь есть все основания полагать, что создадут такой "продукт", что люди в Донецке и Луганске станут ментально от Украины еще дальше, чем Сахалин.

Донбасс канал Игорь Лесев
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