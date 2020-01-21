Четыре пути Путина

Какой путь выберет Путин / Reuters

Условия выбора очень тяжелые - Путин 20 лет правил страной. А сейчас ему приходится делать тяжелый выбор в условиях глубокого социально-экономического кризиса России и международной изоляции. Итак, у Путина на выбор четыре исторические пути.

Первый путь. Продолжить войну с ослабленной Украиной или начать войну с каким-то другим государством, как было с Сирией. Тут у Кремля на примете четыре цели-жертвы: Ливия, Куба, Казахстан, любая страна в Средней Азии. Это приведет к мощному всплеску антироссийских настроений и новым международным санкциям.

Второй путь. Провести принудительную ротацию и смену российской элиты. Объявить "священную войну" коррупции и разгромить, ориентированный на Запад, класс сверхбогатых и могущественных, которым Путин уже мешает жить из-за западных санкций. Неожиданно набросится на российскую элиту и перераспределить власть, и собственность в пользу нового верного и молодого окружения, вместо недовольных и страшно разбогатевших ровесников. Телевизионные россияне радостно воспримут массовые аресты и наказания министров, и богатеев как проявление социальной справедливости, и все простят Путину. Рейтинг будет похлеще, чем после оккупации Крыма и Донбасса.

Читайте такжеПутин потерпел поражение в главномТретий путь. Реализация давнего плана- создание Евразийского Союза в составе России, Белоруссии, сепаратистских республик оккупированного Донбасса, Приднестровья и Северной Абхазии. И проведение досрочных выборов президента Евразийского Союза -Путина. Здесь только одна проблема, - что делать с живым Лукашенко.

Четвертый путь. Под видом радикальных, конституционных изменений и демонтажа нынешней системы государственной власти Путин может легкомысленно и неосторожно инициировать масштабную военно-консервативную Перестройку России с добровольной международной самоизоляцией и установлением авторитарного режима личной власти длительного пользования.События в Москве показывают, что Путину пришлось остановиться на четвертом, "перестроечном" варианте, который очень быстро выйдет из-под контроля планировщиков и исполнителей, и получит самое неожиданное продолжение. Предсказать вышедшую из-под контроля Перестройку крайне трудно, как ее участникам , так и внешним наблюдателям. Но в любом случае, Запад примет активное участие в игре Путина в Перестройку.

Читайте такжеПутин торопится завершить переворот до 1 маяКак правило, любая Перестройка "пожирает своих отцов и своих детей".Оригинальность исторической ситуации для путинской Перестройки в том, что в отличие от довоенной сталинской и горбачевской перестройки 90-х годов у Путина есть мощный репрессивный аппарат и воля к сохранению свой власти любой ценой, но нет реальной стратегии и собственной идеологии, без которой в России крайне трудно осуществить исторически масштабные изменения.