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Мюнхенский сговор-2: Европа готовится сдать Украину Путину

Виктор Небоженко

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

17 февраля 2020, 06:53

Нашу страну толкают в объятия России.

Европа, Россия, Украина
Европа толкает Украину к Путину / vedomosti.ru

Если раньше мы сильно подозревали, что возможна сделка между Трампом и Путиным за счет Украины, то после Мюнхенской конференции опасность пришла с стороны Европы. Европа упорно толкает Украину в объятия России. Точно так, как в 20 веке европейские политики сдавали Чехословакию Гитлеру, только, чтобы он не трогал Францию и Великобританию.

Но сейчас Европе нечем сдерживать наступление Путина. Она стоит тяжелым выбором - либо укреплять НАТО и превращать Украину в форпост европейской безопасности, но ссорится с путинской Россией, либо сдавать Кремлю Украину.

То, что раньше требовал Кремль в отношении Украины - сомнительный, гибридный мир в обмен на сдачу оккупированных территорий Крыма и Донбасса, теперь применяется ко всей Европе. Под эффективным шантажом Путина Европа пытается, на несколько лет, выторговать себе спокойствие за счет сдачи Украины. Это называется "обменять мир на территории", приобрести временную и формальную европейскую безопасность в обмен на потерю Украины для будущего Европы.

Читайте такжеЕвропа сдает Украину. А чего, собственно, все ожидали?Нам остается только выяснить, какая стратегия европейского предательства "перспективнее" для Украины.

Первая стратегия превращения Украины в российский форпост, угрожающий НАТО- это медленное и методичное удушение страны, серия принципиальных политических уступок украинской власти Кремлю под давлением Европы. Эта стратегия будет реализовываться под лозунгом - неважно под кем окажется Украина, под путинской Россией или Европой. Тут будет применяется веер тактик, от "нарезания ломтиками" Украины до тактики "медленного варения лягушки". В результате – обретение Украины идентичности "вечной жертвы" и полное бесчувствие, равнодушие украинского общества перед лицом смертельного опасности.

Вторая стратегия – это жесткое "кромсание" страны, брутальный раздел Украины "по живому", невзирая на боль, протесты и сопротивление украинцев. Быстрый раскол страны на несколько частей, пока украинцы не опомнились от позора и поражения. Ведь Кремль уверен, что украинцы всегда "медленно думают и медленно едут" в отличие от россиян, которые "медленно запрягают, но быстро едут". Правда, всегда не в ту сторону.

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