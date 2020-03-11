Количество зараженных скрывают или знают, что скоро их будут тысячи

Карантин в Украине продлится три недели / dsns.gov.ua

Вообще-то если мы типа верим официальной информации о том, что в стране лишь 1 случай коронавируса, то решение ввести карантин в Украине следует считать идиотским.

В смысле, угроза (если, опять же, верить официальным данным) непропорциональна потерям и неудобствам от мер по её предотвращению. Если только 1 случай, то закройте там границы, это всё. Но если в стране вируса толком нет, то внутренние карантинные мероприятия только нанесут ущерб экономике, которой и так не классно.

Впрочем, вполне возможно, что это не баг, а фича: ведь когда будут предъявлять за экономические проблемы, то всегда можно будет всё списать на коронавирус и карантин, не так ли?

Читайте такжеКарантин не поможет сдержать коронавриус в Украине – инфекционистЕсть, конечно, и другое объяснение: что на самом деле случай вовсе не один. Власти скрывают, да.

Или даже не так: власти отдают себе отчёт, что состояние медицины таково, что даже точно сказать, сколько конкретно случаев, нельзя. Может один. А может много. Неизвестно. Слава Украине!

Поэтому и карантин. На всякий случай.

Хотя всё равно тупо и печально.