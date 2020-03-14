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Современный мир валится как карточный домик

Андрей Головачев

политический эксперт

14 марта 2020, 10:36

Коронавирус вскрыл хрупкость современной цивилизации.

Современный мир подкосил коронавирус

Примечательно, что вспышка коронавируса еще раз доказала известный закон, что чем сложнее система, тем она более хрупкая.

Современный мир стал очень сложным, глобальным, взаимозависимым и это имеет один серьезный недостаток. Он похож на карточный домик . В таком мире какое-то одно небольшое возмущение может привести к катастрофе всей системы.

Поразительно! Вспышка коронавируса произошла в одном городе Ухань в конце декабря прошлого года. А спустя два с половиной месяца весь мир вошел в финансовый кризис, инвесторы теряют триллионы долларов ежедневно. Впереди банкротство банков, компаний, массовая безработица, политические кризисы, разрушение социальных систем, возможны даже военные конфликты.

Читайте такжеВсе плохо, но еще не катастрофа: почему валится гривна, и чего ждать дальшеВся сложная система современного мира просто рушиться на наших глазах. А все началось с одно вируса размеров в в 1/100 миллиметра в одном китайском городе.

За все в этом мире приходиться платить. Если вы слишком усложняете систему, то будьте готовы к тому, что она может легко разрушиться в любой момент от любого легкого возмущения.

И взмах крыльев бабочки может изменить погоду на всем континенте.

Выстрел в Сараево 28 июня 1914 г привел к первой, а затем и второй мировым войнам. Это было из той же оперы...

коронавирус Андрей Головачев
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