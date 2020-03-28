Правительство слепых ведет Украину по минному полю

Карантин в Украине продлили до 24 апреля/ MGN

Кабмин продлил карантин в Украине еще на 30 дней. И то, сможет ли выстоять экономика после удлиненного карантина, будет зависеть от принятых управленческих решений.

Если будет принято решение о безальтернативности сотрудничества с МВФ, то, скорее всего, мы просто увеличим долговую нагрузку на бюджет, увеличим свои обязательства и все эти долги перекладутся на плечи будущих поколений.

Если мы наконец начнем заниматься внутренними вопросами экономики - сотрудничеством с национальными крупными инвесторами - то у нас действительно есть большой шанс восстановить экономику.

Удивляет то, что после того, как премьер Шмыгаль объявил о 30-дневном карантине, мы услышали только о запретах, но ни слова об экономических предложениях - о том, как будет жить экономика в это время.

Например, ни слова не сказали об уменьшении платежек или отсутствие оплаты на период карантина, или хотя бы не включение в платежки (которые все равно выставят) 20% НДС.

Также не было сказано ни слова о росте цен на продукты. Для этого следовало бы собрать крупнейших производителей социальной группы товаров, входящих в продуктовую корзину, собрать крупнейших ритейлеров и договориться о сотрудничестве и о минимальной наценке на эти товары. А в свою очередь государственные органы это бы контролировали и снимали бы налогообложения из определенного списка товаров ежедневного потребления или можно оставить его на уровне 1-5%. Для реализации такой схеми нужно всего один день.

Читайте такжеЧетыре шага, которые власти должны срочно сделать для спасения УкраиныЗапрещая - позволяй и предлагай. Потому что от затянувшегося карантина первой пострадает вся сфера обслуживания - там в основном работает молодежь, которая живет от зарплаты до зарплаты и не имеет возможности сэкономить. И за месяц у них даже остатка их средств не останется. Также проблемы возникнут и у тех, кто связан с логистикой, так как перекрываются границы.

Кроме того, следует разработать отдельную программу для крупного бизнеса , так как он создает рабочие места и платит налоги. Другое направление и отдельная программа - то, что Украине делать для поддержки малого и среднего бизнеса, который не зависит от больших оборотных средств и живет тем, что заработал. Но об этом правительство так же молчит и только пугает продлением карантинных мероприятий.

Надеяться только на МВФ - абсолютная глупость. Под любые заимствования надо иметь план, знать, как их отдавать. А у нас этого плана нету. Как нет и плана по реструктуризации долгов МВФ. Хотя сейчас лучшее время, чтобы сказать нашим международным партнерам об отсрочке выплат по кредиту, чтобы не прибегать к дефолту и защитить экономику. Ведь что для нас проще - миллиард-два заимствованных средств, которые нам дадут под очередные условия вроде продажи земли или те 17 миллиардов, которые уже есть в бюджете и которые можно отдавать меньшими частями?

На самом деле, механизмов для спасения экономики множество. И в правительстве их упорно не видят.

Игорь Гарбарук, международный эксперт, экономист, специально для Главреда