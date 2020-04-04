Россияне хотели сильного лидера, а получили дистрофичное фуфло

Владимир Путин в защитном костюме спасается от заражения коронавирусом / Reuters

Вначале была установка всячески скрывать развитие эпидемии, чтобы не мешать подготовке референдума и праздничных торжеств, а также иметь возможность проводить пропаганду в духе: "это проклятым гейевропейцам за однополые браки прилетело, а нас Путин и святой сермяжный дух защищает".

Потом, с запозданием альтернативно одаренные российские власти поняли, что скрыть эпидемию все равно не удастся (неизвестно сколько к тому времени людей погибло) и решили использовать трагедию в своих целях, установив под ее предлогом тотальный электронный контроль над гражданами по китайскому образцу. Китайский полицейский абсолютизм - вообще, идеал и мечта Путина.

В 90-е считалось, что россияне тоскуют по сильной руке. Путина подсунули им Читайте такжеПутин исчез и в России начался адский бардакименно в этом качестве. Мол, если что, если беда какая, все преодолеет, все проблемы в сортире замочит. И вот пришла эта беда, настоящая, не телевизионная. Россияне замерли в ожидании, кричат как заблудившиеся в лесу дачники: "ау, сильная рука, где ты?" А оказалось, нет ее. Есть только липкая от страха, слабая путинская рачья клешня.

Судя в том числе и по сегодняшнему выступлению, хвалёный "национальный лидер" в тяжёлой ситуации позорно сбежал от ответственности, переложив ее на губернаторов. Можно сказать, раскололся при первом же шухере, показал, что способен только каникулы объявлять, а ситуацию в стране пусть региональное начальство спасает.

Кинули россиян с сильной рукой, фуфло какое-то дистрофичное подсунули.