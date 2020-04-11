Из поединка Трампа и Байдена проигравшей выйдет Украина

Политолог объяснил, почему в битве между Трампом и Байденом Украина окажется меж двух огней / telegraf.com.ua

Берни Сандерс, который конкурировал с Джо Байденом за возможность участвовать в президентских выборах в США от Демократической партии, снял свою кандидатуру и вышел из предвыборной кампании. Теперь основная борьба развернется между Джо Байденом от демократов и нынешним президентом США Дональдом Трампом от республиканцев.

Для Украины такой поворот событий плох. Вспомните, что творилось во время процедуры импичмента Трампу с конца лета и до конца 2019 года, когда в этой истории непосредственно фигурировала наша страна – нечто подобное нас ждет снова. Вновь будут разговоры о заговоре Байдена против Трампа и о том, что Украина вмешивалась в американские выборы. Вновь начнут копать компромат на Байдена в Украине, привлекая различных украинских политиков-представителей предыдущей власти и знаковые личности вроде Юрия Луценко.

И, как показала история с импичментом, Украина даже не пытались самоустраниться от этих процессов. Как я понимаю, не сможем она это сделать и теперь

Кроме того, нынешний глава Офиса президента Украины Андрей Ермак является сторонником сближения с Вашингтоном любой ценой. Даже ценой ухудшения отношений с той частью американского истеблишмента, которую представляют демократы.

Если Украина еще больше втянется в битву Байдена и Трампа, ее отношения со Штатами еще больше ухудшатся. И самым ужасным для нас будет потеря двухпартийной поддержки, потому что, если двухпартийный консенсус в США в отношении Украины будет нарушен из-за наших действий или бездействия, или вовлеченности в президентскую гонку, то можно будет поставить точку в 25-летней истории американо-украинских отношений с 1991 года. Ведь наши отношения со Штатами держатся именно на этом консенсусе. И именно он позволяет сохранять ежегодную военную помощь от США в размере 471 миллиона долларов и другие различные бонусы политического характера.

Читайте также"Думаете, кому-то есть дело до Украины?", или Почему США потеряли к нам интересПомимо этого, американо-украинские отношения держатся на кластере безопасности: пока все в США считают Украину важным форпостом в сдерживании российского геополитического влияния, до тех пор с ней считаются и уделяют внимание. Если мы потеряем этот консенсус, это поставит под сомнение возможность Украины полагаться на Штаты в случае смены администрации в США.

Как будет действовать Офис президента Украины в нынешних обстоятельствах, мы не знаем. Остается лишь надеяться, что мы не станем встревать в этот поединок и попытаемся самоустраниться от американских выборов. В принципе, так мы должны были сделать после истории с импичментом в прошлом году.

Могут ли в ходе президентской гонки в США всплыть какие-либо нелицеприятные эпизоды, связанные с Украиной? Возможно. Все зависит от того, что есть у команды Рудольфа Джулиани и Дональда Трампа и что есть у команды Джо Байдена. В любом случае, даже если они будут мусолить старые темы, для нас это будет плохо, потому что Украина и без того подпортила собственную репутацию и имидж за границей, особенно в Штатах, соответственно, любые новые скандалы не пойдут нам на пользу.

Да и в целом, это неважно: вскроется ли что-то новое или будет повторяться старое. В любом случае, если Украина будет играть роль мяча, который между собой будут футболить Трамп и Байден, это не самое приятное, что может быть.

В зависимости от того, кто из двух победит на президентских выборах в США, американо-украинские отношения вряд ли фундаментально изменятся. Потому что, по сути, этих отношений нет. Все держится на концепции безопасности, которая пока что превалирует в Белом Доме и на Капитолийском холме. Там считают, что Украина – важная территория, и если ее поддерживать, она способна сдержать геополитические аппетиты России.

Ничего другого в наших отношениях нет: мы особенно не торгуем со Штатами; ничего существенного не поставляем в США, чтобы можно было сказать, что они зависят от украинской продукции, и мы это можем использовать в переговорах в нашу пользу; серьезных политических контактов у нас тоже нет; здесь нет крупных американских предприятий, инвестиций; никакие совместные проекты не реализовуются, совместного производства тоже нет.

Потому глобально ничего не изменится. Для нас главное – сохранить то, что есть, то есть существующий двухпартийный консенсус в отношении нашего государства, который помогает нам одинаково плодотворно работать со всем американским истеблишментом.

После выборов в США все будет зависеть от нас и от того, что мы можем им предложить. Ведь одна из фундаментальных проблем нашей политики на американском направлении заключается в том, что мы не можем объяснить американцам наш функционал, что мы, как территория и нация, им предлагаем. Если они поймут наше значение, то мы сможем выстраивать отношения и с Байденом, и с Трампом.

Читайте такжеПереизбрание Трампа – приговор УкраинеХотя, учитывая, как что Трампу, что Байдену Украина набила оскомину, они оба будут пытаться дистанцироваться от нас. Это будет дополнительный раздражитель, препятствие. Халява закончилась: теперь у Украины будет много проблем, и нам необходимо это учитывать.

Однако от нас пытаются держаться подальше не только американские, но и другие политики. В Украине теневые сделки, мутные схемы и неформальные договоренности, часто выходящие за рамки закона, являются нормой и частью правил политической игры. У нас все решается в тени – олигархами, но при этом есть внешний спектакль – ширма в виде Верховной Рады и прочего. В итоге, все, кто заходит в Украину, вынуждены играть по этим правилам играть, сознавая риска, что их разоблачат в их родной стране, и все закончится скандалом.

Украине нужно выйти из разряда стран, где все решается подковерно, иначе в будущем нам будет очень непросто привлечь инвесторов (далеко не все они готовы рисковать и играть в рулетку). Мы сами отсекаем всех добропорядочных людей, а спекулянты и авантюристы, любящие адреналин, заходят, затем их дела раскрывают, и им приходится идти в отставку. Все эти договорняки и схемы определяют роль Украины как аутсайдера. Потому часть проблемы кроется в самой природе украинского государства.

Илия Куса, эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего, специально для Главреда