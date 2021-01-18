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Украина уверенно движется к дефолту

Виктор Суслов

Заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины

18 января 2021, 10:29

Чтобы получить деньги для финансирования огромного дефицита бюджета, Украина по требованию Запада вынуждена отказываться от выгодного для нее сотрудничества.

дефицит, кабмин, деньги, бюджет
Украина шаг за шагом движется к дефолту / zn.ua

Бюджет-2021 принят с большим дефицитом – 5,5% ВВП. Изначально проект бюджета готовился с дефицитом 6%, однако после замечаний МВФ о чрезмерности этой цифры, дефицит уменьшили, хоть и несущественно.

Согласно украинскому законодательству и международным нормативам, приемлемым является дефицит госбюджета до 3%. У нас он почти в два раза больше, а это значит, что Украина не смогла сколь-нибудь серьезно сократить расходы при падающей экономике. За 2020 год украинский ВВП, по предварительным прогнозам, упадет на 5-6%. В следующем году хотя и ожидается рост на 4,7%, он не сможет компенсировать уровня падения хотя бы 2020 года.

Чем чреват большой дефицит, можно увидеть на примере последних недель 2020 года. Несмотря на секвестр бюджета в апреле 2020 года, дефицит доходов превысил 100 млрд грн. Потому правительство покрывало его, продав ОВГЗ только в течение двух последних недель на более чем 70 млрд грн, причем под очень высокие проценты – 12% годовых в гривне при ставке по кредитам НБУ в 6%.

Дефицит страшен наращиванием госдолга – внутреннего и внешнего. Страшен он и тем, что в новом году нам придется отдавать значительную часть доходов на обслуживание внешних долгов. Уже сейчас каждая третья гривна доходов государственного бюджета идет на обслуживание долгов – их погашение либо выплату процентов. Иными словами, Украина шаг за шагом движется к дефолту.

Власти могли бы ограничить доходы правящих классов, ввести прогрессивную систему налогообложения личных доходов, уменьшить огромные зарплаты членов наблюдательных советов, чиновников, сокращать их количество, но на это не идут.

Читайте такжеПочему без кредитов МВФ Украине будет только лучшеИ, конечно, правительство могло бы пойти на получение иностранных кредитов и выпуска своих долговых обязательств (ОГВЗ) не в целях финансирования дефицита бюджета, не на "проедание", а для модернизации промышленности, повышения конкурентоспособности украинских предприятий, проведения политики импортозамещения, стимулирования украинского экспорта, создания свободных экономических зон и территорий приоритетного развития… Такие кредиты могли бы окупаться дополнительными доходами бюджета и ростом валютных поступлений в страну. Но пока проекты "слуг народа" не идут дальше идей о развитии игорного бизнеса…

Два транша кредитов МВФ по 700 млн дол, которые Украина не смогла получить в 2020 году, скорее всего, будут предоставлены в первые месяцы 2021 года. Они тоже пойдут на финансирование дефицита госбюджета и будут проедены.

Плюс кредитов от МВФ состоит в том, что проценты, под которые они даются, ниже рыночных. Минус состоит в том, что для их получения приходится идти на уступки нашим кредиторам в плане проведения внешней и внутренней политики страны. И, чем больше мы пользуемся кредитами МВФ, тем больше видим конкретных примеров внешнего управления украинской политикой и экономикой.

Читайте такжеВласть убивает экономику Украины – в 2021-м нас ждут огромные проблемыНапример, заявление американского дипломата Кита Крача о том, что Украина должна отказаться от оборудования китайской компании Huawei. Судя по всему, Украина выполнит это требование, хотя это приведет к новым потерям для украинского бюджета. В итоге, придется куда-то деть уже установленное китайское оборудование и нарушить условия контрактов.

По сути, Украину вынуждают ввести экономические санкции против Китая: отказ от китайского оборудования равнозначен введению экономических санкций. Однако Украина, для экономики которой взаимодействие с Китаем имеет крайне важное значение, все равно готова идти по этому пути: отказываться от оборудования Huawei, вводить ограничения для доступа китайских инвесторов к управлению крупнейшим украинским предприятием "Мотор-Січ" (производителем авиационных двигателей).

Такова наша плата за огромную дыру в бюджете. Чтобы получить деньги для финансирования своего огромного дефицита бюджета, мы вынуждены отказываться по требованию Запада от сотрудничества, в том числе с китайцами. То есть на наш огромный дефицит бюджета завязана наша колоссальная внешняя зависимость.

Украине любой ценой нужно стремиться к ограничению дефицита бюджета и к уходу от необходимости выполнять внешние требования. Дефицит заставляет нашу страну соглашаться на всё. Хотя деньги дают нам только в кредит, долги не списывают, а проценты начисляют достаточно высокие...

Виктор Суслов, Заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины, специально для Главреда

экономика МВФ дефолт дефицит бюджета Виктор Суслов бюджет 2020
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