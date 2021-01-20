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Нехватка субсидий и массовые неплатежи: что будет с тарифами в 2021 году

Дмитрий Марунич

сопредседатель Фонда энергетических стратегий, эксперт в сфере энергетики

20 января 2021, 08:22

В следующем году правительство может существенно повысить тарифы на газ, электроэнергию, воду и тепло.

Киев тарифы
Цены на газ, воду, тепло и электроэнергию существенно вырастут в 2021 году / УНИАН

Цены на газ в 2021 году будут зависеть от европейского рынка. Зимой сохраняется потенциал для дальнейшего небольшого роста, а летом тарифы, скорее всего, снизятся, хотя и не слишком значительно - вряд ли спад цены будет таким же, как прошедшим летом, когда в Европе были рекордно низкие тарифы на газ с 2009 года.

Что касается тарифа на тепло, то, скорее всего, государство и от его регулирования с июня откажется. После чего он будет зависеть от цены газа на европейском рынке и уже в следующем отопительном сезоне, вероятно, вырастет по сравнению даже с тем, что есть сейчас, и уже тем более по сравнению с 2019-м годом, когда тарифы регулировались Кабмином в рамках возложения спецобязательств.

Тариф на электроэнергию, государство, по всей видимости, также будет повышать. Об этом недавно уже заявляла и.о. министра энергетики Ольга Буславец. Скорее всего, это сделают путем отмены льготного тарифа до 100 кВтч, что приведет к существенному росту на цен электроэнергии для населения.

Читайте такжеУкраинцев заставят платить больше: какие тарифы взлетят в 2021 годуТот же самый рост ожидает и тарифы на воду. На это указывает подача НКРЭКУ заявок в водоканалы о повышении тарифов на 20-30% уже в январе следующего года, мотивируя свое решение ростом цен на электроэнергию и ростом зарплат.

Помимо вышеперечисленных подорожаний, все эти тарифы, согласно законопроекту, поданному правительством Шмыгаля в парламент, планируют полностью передать на контроль местных органов власти, которые сами будут их администрировать. И это также будет означать их рост в случае нехватки средств в местных бюджетах и отсутствии дотаций от государства.

Еще один важный вопрос - хватит ли 56,6 млрд гривен на субсидии, которые Минфин заложил в проекте госбюджета на 2021 год и не понадобится ли пересмотра этой суммы? Ведь, скорее всего, проект бюджета верстался без учета подорожания газа и электроэнергии.

Если субсидии провалятся, то возможны массовые неплатежи. Но государство должно понимать всю сложность ситуации, особенно для малообеспеченных слоев населения. Поэтому не исключено, что количество и размер субсидий по ходу года придется пересматривать, как это уже бывало неоднократно.

Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий, эксперт в сфере энергетики, специально для Главреда

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