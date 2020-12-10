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Опоздание вакцины обойдется Украине в тысячи смертей

Юрий Ткачев

журналист

10 декабря 2020, 09:52

Свои дозы мы получим на полгода позже стран первого мира.

вакцина, коронавирус
Широкого доступа к вакцине украинцам не стоит ждать раньше конца 2021 года / Reuters

Глава Центра общественного здоровья Игорь Кузин сообщил, что в свободном доступе вакцина от коронавируса в Украине будет только в к осени 2021 года, то есть, как минимум на полгода позже, чем в развитых странах.

Ну оно и понятно: поначалу в мире возникнет ажиотажный спрос на вакцину, но потом, как раз где-то к сентябрю, когда подъедут к тому же версии вакцины от других производителей, спрос упадёт вместе с ценами.

И вот тут-то и пригодится Украина, жители которой благополучно утилизируют остатки. По прежним, кстати, ценам, ещё ажиотажного периода - в целом, обойдётся это примерно миллиард долларов США.

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Отсрочка начала вакцинации на полгода при сохранении текущего уровня смертности будет стоить Украине примерно в 30 тысяч жизней. Это примерно вдвое больше, чем официальные потери убитыми в результате войны на Донбассе.

Иностранные хозяева Украины полагают эти потери допустимыми.

Юрий Ткач коронавирус в Украине COVID-19 вакцина от коронавируса
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