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Предложения Украины по новым санкциям против РФ закончатся ничем

Владимир Воля

политический эксперт, исполнительный директор направления «международная политика» УИАМП

8 декабря 2020, 10:26

Это прекрасно понимают в Кремле, и из-за этого предложение Кравчука выглядит неадекватным и нелепым.

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Леонид Кравчук предложил отключить Россию от системы SWIFT / УНИАН

Леонид Кравчук, которого многие считают хитрым и мудрым, предлагает политически наивные и неадекватные вещи.

Да, Украина может требовать отключения России от международной расчетной системы SWIFT. И эту идею даже уже озвучивали несколько раз в прошлые годы.

Но эта идея является политически наивной и неадекватной, потому что мировое сообщество не согласится отключить от системы расчетов государство, которое является одним из важных экономических участников мировой экономики, торговли.

Здесь даже Беларусь никто не будет отключать от SWIFT. Это при том, что белорусская экономика по сравнению с российской является карликом. Кстати, Беларусь не будут отключать еще и потому, что отключение ударит не столько по власти, сколько по огромному количеству белорусских граждан, компаний, которые не поддерживают А. Лукашенко. В определенной степени, отключение от SWIFT-это как "ковровая бомбардировка" всех подряд.

Читайте такжеИллюзии по Донбассу вслед за Кучмой потерял и КравчукЭто очевидные вещи. И их прекрасно понимают в Кремле. И именно поэтому выглядит неадекватным и нелепым угрожать Москве отключением от SWIFT.

В этой ситуации одно из двух: либо Леонид Кравчук – для себя хитрый и политически наивный, либо он – не хитрый, не наивный, а просто "запорошивает глаза" кому-то в Украине.

Также идея с отключением от SWIFT является одной из "лакмусовых бумажек", которые определяют меру компетентности в вопросах государственного управления, политики и международных отношений.

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