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Путин и Лукашенко провалили тест на человечность

Андрей Зубов

российский историк

12 мая 2020, 15:42публикуется на языке оригинала

Хозяин Кремля, уязвленный крутостью минского тирана, решил идти вслед за ним.

Лукашенко и Путин
Россиянам и белорусам предстоят тяжелые времена после пандемии из-за циничных и бесчеловечных тиранов / Фото: Белта

Весь цивилизованный мир, все развитые демократические страны с громадным трудом преодолевают вызов страшной пандемии. Идет борьба за человеческие жизни. Жизнь - высшая ценность. Это мир ясно осознал только после Второй Мировой войны, когда потускнели и пожухли приманки нации, расы, социального класса, различных прельстительных идеологий, в том числе и идеологии экономического роста.

Теперь мир умеет и может сберечь многих. Но не все хотят сберегать. Там, где не люди создают себе власть, а где власть порабощает людей для себя, человек малоценен. Для правителя важнее земля, заводы, природные богатства, золото в хранилищах национального банка, власть, слава и величие - людей, если надо, купим, было бы на что купить и кому покупать, рассуждают они.

В Европе таким монстром оказался Лукашенко, который даже парад не отменил, даже старикам позволил в нем участвовать, и всё ради того, чтобы утереть нос своему "собинному другу" Путину. Ты вот - слабак - прогнулся перед вирусом, перед врачами алармистами, а я каким был, таким и остался. Ты голосование по поправкам отменил, парады проводить не стал, а я и выборы проведу, и парад провел. А люди? - Они всё равно умрут, что их жалеть, помнишь, твой покойный друг Березовский так в своё время объяснял, почему он продает оружие чеченским боевикам - рано или поздно все умрут, а деньги ценность - на нее покупается власть над еще живыми людьми. А что может быть слаще такой власти?

А ты, Володя, слабак, съел тебя гуманизм, опозорил ты свои "седины". Ты еще денег им дай, людям-то своим, как Трамп или Меркель, совсем "пиндосом" станешь.

Читайте такжеЛукашенко оказался людоедом большим, чем ПутинНо если г-н Путин и опозорился перед кем-то из-за введения карантина, то только перед сатаной и Лукашенко и, может быть еще перед Ким Чен-Ыном. Наоборот, когда Путин, после посещения госпиталя в Коммунарке, нашел в себе силы сказать, что он отменяет голосование по поправкам, отменяет парад в честь 75-летия победы над нацизмом и вводит полный карантин - он показал себя ЧЕЛОВЕКОМ. Не все, очень не все этого ожидали. И я был искренне рад, что Путин в главном действует как лидер свободной страны, как Меркель или Макрон, а не как тиран, равнодушный к жизни людей. Его слова - мы снимем карантин, когда это нам разрешат сделать врачи - были одними из самых человечных слов в его жизни.

Денег людям он дал очень скупо, но даже и тут что-то пытался сделать "как все", хотя было видно, как всё в нём противилось этой, естественной в таких обстоятельствах щедрости.

И вот, вчера он все перечеркнул и погнался вслед за Батькой, соревнуясь с ним в бесчеловечности и крутости.

Вчера, на пике эпидемии, после 42 дней карантина, когда мы по числу заболевших вышли на второе место в мире, надо было объявить о большой помощи гражданам, найти слова сочувствия и поддержки, назвать несколько имен погибших, и в их лице - явить скорбь к гибели и страданиям людей. И попросить - вот деньги мы даем, открываем самые сокровенные фонды, но давайте все еще немного потерпим, еще 21-35 дней, как скажут врачи-эпидемиологи. А потом начнем осторожный выход. Но поддержка людей продолжится до того момента, пока люди не включатся в полноценный рабочий процесс и не начнут получать полновесные деньги.

И, о чудо, вчерашний тиран стал бы тогда вновь уважаемым политиком. Отказываясь от безумств последних 10-12 лет он восстановил бы к себе доверие людей и ушел бы на покой после проведения правильных демократических парламентских выборов и восстановления системы местного самоуправления.

Но Путин ничего подобного не сделал и не сказал. Он, уязвленный крутостью минского тирана, решил идти вслед за ним. А это для него, потомственного офицера ЧК-КГБ более чем естественно. В бесчеловечности Лукашенко оказался круче, традиционней. Конкурс на бесчеловечность он выиграл у Путина. А в человечности Путин проиграл всему миру, оказался слаб. Жаль. Жаль его, но намного более жаль нас, управляемых циничными и бесчеловечными тиранами, жаль и белорусов, и русских... Нашим народам предстоят тяжелые времена и ныне при пандемии, и после.

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