"Реформы" Саакашвили закончатся продажей остатков и финансовым рабством

Саакашвили может предложить Украине только всё продать, а деньги проесть / Скриншот

Стало известно, что Владимир Зеленский обсуждает вариант назначения Саакашвили вице-премьером по вопросам реформ. Но таков ли в действительности результат реформ Саакашвили, каким он подавался грузинской пропагандой в период его президентства? Можем ли мы применить подобное в Украине? Нужно ли? Сопоставима ли ситуация в наших странах?

По части распродать госсобственность и землю, безусловно, Саакашвили лучший. Напомню, за несколько лет в Грузии при Саакашвили была проведена одна из самых масштабных и решительных приватизаций в мире – по состоянию на 2009 год было приватизировано около 4 тыс. объектов. По сути, в частные руки были переданы практически все существовавшие госпредприятия, включая стратегические - заводы, объекты инфраструктуры, суда, лесные, водные, рыбные ресурсы, дороги, объекты здравоохранения и образования, 66% всех имевшихся земель сельскохозяйственного назначения и прочее. По крайней мере, крупных объектов в собственности государства практически не осталось. Как говорил Каха Бендукидзе, бывший тогда министром экономики: "Грузия должна продать все, кроме совести".

Читайте такжеСможет ли Зеленский удержать получокнутого Саакашвили в уздеОднако, почему из процветающей и невероятно демократической Грузии – лучшем друге самого демократичного в мире американского слона – до сих пор бегут люди и почему ведущие эксперты заявляют о грядущем экономическом крахе Грузии? К тому же в противовес всей глубине грузинских реформ и восторженным оценкам западных политиков действий Саакашвили, по реальным показателям Грузия по-прежнему остается самой бедной из трех стран закавказского региона и одной из самых бедных стран постсоветского пространства. Это и есть цена грузинских реформ, т.е. фактически Саакашвили распродал Родину и залез в финансовую кабалу. И откуда Грузии брать огромные деньги для погашения долгов - решительно непонятно.

Короче, за высокопарными речами бывшего грузинского президента Саакашвили и прекрасным пиаром, по части которого грузины являются непревзойденными мастерами, кроется банальная ситуация распродажи "фамильного серебра", привлечения огромных кредитных средств, перманентного выклянчивания займов и подарков у спонсоров, а затем - проедания полученных денег. Точка.

Разве нам это надо? И если вероятность того, что сделал Саакашвили в Грузии, а именно - тотальной распродажи национального достояния, влезания в огромные долги и в политическую зависимость перед кем бы то ни было станет явной и в Украине, я буду первый, кто начнет протестовать.