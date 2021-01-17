Почему поставки газа из РФ не помогут его удешевить

И.о. министра энергетики Юрий Витренко предложил возобновить поставки газа из РФ/ УНИАН

Юрий Витренко, после снижения цен на газ до 6,99 гривен до конца отопительного сезона, предложил возобновить поставки газа из России, разблокировав транзит из Средней Азии и работать с независимыми от Газпрома компаниями.

Само решение Кабмина призвано только затушить пожар тарифных протестов, оно половинчатое и не способно кардинально изменить ситуацию.

Это постановление касается поставщиков – они обязуются выставить цену на газ в 6,99 гривен, так как иначе их могут лишить лицензии, из-за чего потребители должны будут перейти к поставщику последней надежды - Нафтогазу. Соответственно, не подчиняться этому постановлению поставщики не могут, если не хотят потерять свой бизнес.

Читайте такжеВитренко рассказал, когда и насколько снизят цены на газ для населенияНо проблема в том, что само постановление не подразумевает выплат компенсаций поставщикам за снижение цены – это отдельная процедура. А потому, по прошествии двух месяцев, в течение которых действует постановление, возможен сценарий, при котором поставщики могут выставить претензии Кабмину с требованием компенсации разницы, ссылаясь на цены европейского хаба. Точно также, как в свое время Нафтогаз требовал от Кабмина 110 млрд гривен за ПСО в 2016 и 2017 году. Если ничего нового Кабмин не предусмотрит [за эти два месяца], то по окончании отопительного сезона тарифы вернутся к прежней схеме и в следующем сезоне нынешняя ситуация повторится. Хотя в Кабмине об этом, конечно, не думают.

Говоря о возобновлении поставок, Витренко поет старую песню – заставим, мол, Россию через суд пустить к нам среднеазиатский газ и заживем. Хотя на самом деле это абсурд и ничего не мешает прямо сейчас наладить поставки - достаточно подписать новый контракт. Камень преткновения в том, что сам Газпром не хочет подписывать никаких контрактов, поскольку та цена газа, которую ему предлагали отдельные украинские частные компании, на 15% процентов выше европейской. Кроме того, поставки российского газа напрямую привязаны к политическим вопросам. Без урегулирования, например, ситуации на Донбассе, они невозможны.

Тут вопрос в другом. Такие заявления – это показатель того, что у правительства нет реальных рычагов и механизмов для удешевления цен на газ.

Единственный вариант удешевления – это продажа газа собственной добычи на бирже. Если бы ресурс в 7-8 миллиардов кубов продавался с регуляторными ограничениями, это дало бы возможность не только не привязываться к европейским ценам, но и снизить стоимость газа для украинских потребителей. Это возможно, но никто не хочет этим заниматься - кроме заявлений нужно проделать большую работу, которой власти заниматься не планируют.

Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины, эксперт по вопросам энергетики, специально для Главреда