Суд забил последний гвоздь в крышку гроба Америки

Дни США сочтены / Фото Reuters

Выйдет ли Техас из Соединённых штатов? Безусловно, когда-нибудь выйдет и на этом США официально закончатся.

Когда именно это произойдет, никто не знает, но лично мне трудно представить, что Америка в состоянии пережить еще три избирательных цикла. Поэтому, максимум 12 лет.

Объективный анализ не оставляет места для другого вывода, кроме одного: процессы распада в США вступили в свою заключительную фазу и развиваются по экспоненте. В чем проблема?

В Америке, как в любой империи, накопилось огромное количество противоречий, - экономических, идеологических, социальных, рассовых, этнических, экологических, инфрастуктурных, иммигрантских и т.д.

Это типичные проблемы, связанные с так называемым поздним "имперским перенапряжением".

В рамках узкой двупартийной системы - эти противоречия решить невозможно, так как для этого нужна многопартийная система, которая бы отражала все многообразие мнений и реальный парламентаризм. В двухпартийной системе парламентаризм невозможен в принципе и по этой причине в демократической партии собрались вместе и корпоратократия и левые радикалы, либералы, цветные, финансовая олигархия, высшая бюрократия, феминистки и прогрессисты т.д. Уродливая солянка!

Читайте такжеАмерика сгнила. Впереди - майданЧто между ними общего? Только одно: ненависть к республиканцам. Но так демократия не работает. Но ее в двухпартийной Америке никогда и не было.

Но Америка никогда не была демократией! Это очевидно любому здравомыслящему человеку. Америка - это искусственная политическая конструкция, основанная на согласии всех штатов, что власть будет переходить от одной партии к другой. А многопартийную систему для всех 50 штатов невозможно построить в принципе. Поэтому и нет демократии, как власти граждан. А есть лишь согласие штатов работать по неким искусственным правилам.

А если такого согласия не будет? А если такая система уже не в состоянии решать проблемы всех штатов? А если некоторые штаты начинают заниматься фальсификаций выборов, чтобы навязать всем остальным штатам свой выбор, как это имело место в нынешних выборах?

Опыт показал, что нынешние институты, на которых построена американская федерация уже не работают. Они не адекватны проблемам страны.

Когда Верховный суд США отказался рассматривать иск Техаса и других 18 штатов к другим штатам, в которых по их мнению нарушалась Конституция и имели место фальсификации, то он тем самым забил последний гвоздь в крышку гроба Америки.

Можно сказать, что обратный отсчёт уже начался. Штаты более не доверяют друг другу и нет механизма, чтобы заставить всех играть по единым правилам. А это - конец!

Не имеет значения, кто станет президентом - Байден или Трамп. Оба старика предлагают американцам лишь ностальгию по былому величию. Ничего конструктивного они предложить уже не в состоянии.

74-летний Трамп обещает сделать Америку great again. 78 летний маразматик и коррупционер Байден обещает снова сделать Америку мировым лидером. Все это грустно! Америка уже не является лидером ни в одной области, даже в военной.

Это все фантазии умирающей империи, в которой граждане уже не в состоянии даже артикулировать свои проблемы, не говоря уже о том, чтобы попытаться их решать.

Читайте такжеРасовые проблемы станут причиной конца АмерикиАмерика уже давно не тот знаменитый правильный котёл, который производил сверхпрочные сплавы. Легирующих добавок стало так много, что котел стал производить один только шлак, сидящий на велферах плебс, требующий равенства и социализма.

Кстати, я не касаюсь экономической стороны дела. Там все просто ужасно. США уже половину своего бюджета финансирует займами, причем доля краткосрочных займов стремительно растет. Но пирамидке скоро придёт конец и для большинства людей, как обычно, неожиданно.

Нет вопроса о жизнеспособности Америки. Интрига заключается только в какой форме распадутся США: в относительно мирной или в результате кровавой гражданской войны.