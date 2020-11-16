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Украине нужно решить, кем заменить Россию

Юрий Гаврилечко

Экономический эксперт

16 ноября 2020, 10:08

Закрытие торговых представительств России и Украины скажется на ассортименте продукции, которой мы обмениваемся.

Украина,Россия
Украина и Россия обоюдно закрыли свои торговые представительства / УНИАН

Российская Федерация закрывает торговое представительство в Украине в связи с принятым в августе постановлением Кабинета министров Украины о прекращении межправительственного соглашения с Россией о взаимном учреждении торговых представительств.

Если на чем и может сказаться закрытие торговых представительств России и Украины, то это на ассортименте продукции, которой мы обмениваемся. За время действия санкций Россия у себя наладила систему импортозамещения и если раньше мы поставляли туда значительную часть продукции с высокой добавочной стоимостью, в частности, продукцию нашего машиностроения, то сейчас ее в Россию будет попадать ещё меньше. Далее можно ожидать, что РФ будет забирать отсюда какую-то часть необходимых ей полезных ископаемых, продуктов питания разной номенклатуры, а с более высокотехнологичными товарами будет наблюдаться дальнейшее снижение товарооборота.

Читайте также"Время безвозвратно прошло": у Зеленского объяснили, почему торговлю с РФ уже не восстановитьБезусловно, Россия продолжает оставаться одним из крупнейших украинских партнёров по внешнеэкономической деятельности, даже несмотря на снизившиеся обороты.Кроме того, у Украины с Россией и так был не слишком большой товарооборот, особенно с тех пор, как значительную часть транзитных грузов Россия начала пускать в обход прибалтийских железных дорог, в связи с чем закрытие торгового представительства России что в Украине, что в Литве с их стороны было логичным шагом.

Подобные решения во многом политические и их не всегда можно привязывать сугубо к экономике. Украине давно уже пора думать чем замещать российский рынок и куда выходить. В частности, уже много лет всем экспертным сообществом говорится, что мы должны искать для себя новые торговые связи в Центральной Африке, больше сотрудничать со странами Ближнего Востока, но сейчас это происходит разве что на уровне частной инициативы и без помощи государства.

Юрий Гаврилечко, экономический эксперт, специально для Главреда

новости России Внешняя торговля санкции против России новости Украины Юрий Гаврилечко
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