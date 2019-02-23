Порошенко вычеркнул коррупцию из списка главных врагов Украины

Глава государства назвал двух главных врагов Украины.
Президент Петр Порошенко не считает коррупцию одной из главных проблем Украины. Об этом можно судить по заявлению главы государства на Совете регионального развития Львовской области.
По мнению Порошенко, у Украины сейчас есть только лишь два врага – Российская Федерация и бедность.
"В Украине сейчас два врага: РФ... и второй враг - это бедность", - сказал он.
Глава государства подчеркнул, что РФ является страной агрессором, и Украине нужен "холодный мир" с РФ, чтобы войска агрессора, его вооружение были убраны.
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"Для меня принципиально важно, чтобы экономический рост был точно отражен в кармане пенсионера из Жовквы или шахтера из Червонограда. Это наша с вами задача", - отметил он.
Президент заявил о необходимости превращения Украины в "большую страну свободных, богатых и счастливых людей".
"Успехи децентрализации это ярко доказывают, у нас это точно получится", - резюмировал глава государства.
Напомним, ранее в посольстве США в Украине напомнили о том, что коррупция препятствует украинцам достичь успеха.
Кроме того, представители Международного валютного фонда не смогли разглядеть радикальные изменения в борьбе с коррупцией в Украине.