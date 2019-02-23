Порошенко вычеркнул коррупцию из списка главных врагов Украины

Глава государства не считает коррупцию главным врагом Украины / GettyImages

Президент Петр Порошенко не считает коррупцию одной из главных проблем Украины. Об этом можно судить по заявлению главы государства на Совете регионального развития Львовской области.

По мнению Порошенко, у Украины сейчас есть только лишь два врага – Российская Федерация и бедность.

"В Украине сейчас два врага: РФ... и второй враг - это бедность", - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что РФ является страной агрессором, и Украине нужен "холодный мир" с РФ, чтобы войска агрессора, его вооружение были убраны.

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"Для меня принципиально важно, чтобы экономический рост был точно отражен в кармане пенсионера из Жовквы или шахтера из Червонограда. Это наша с вами задача", - отметил он.

Президент заявил о необходимости превращения Украины в "большую страну свободных, богатых и счастливых людей".

"Успехи децентрализации это ярко доказывают, у нас это точно получится", - резюмировал глава государства.

Напомним, ранее в посольстве США в Украине напомнили о том, что коррупция препятствует украинцам достичь успеха.

Кроме того, представители Международного валютного фонда не смогли разглядеть радикальные изменения в борьбе с коррупцией в Украине.