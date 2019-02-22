Посольство США: коррупция препятствует украинцам достичь успеха

Посольство США / УНИАН

Коррупция остается насущной проблемой, которая препятствует украинцам достигать экономического и политического прогресса, которого они заслуживают. Об этом сообщила пресс-служба Посольства США в Украине на своей странице в Twitter.

"В этот день 5 лет назад протестующим с Евромайдана удалось прогнать коррумпированную власть. Однако, коррупция остается насущной проблемой, которая препятствует украинцам достигать экономического и политического прогресса, которого они заслуживают", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что спустя 5 лет после революции на Майдане, у украинцев может лопнуть терпение. В стране доминирует разочарование перед предстоящими президентскими выборами.