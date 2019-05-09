"Будем жить!": Зеленский призвал украинцев помнить о погибших и чтить ветеранов Второй мировой

Владимир Зеленский побывал на могиле своего деда/ Фейсбук В.Зеленского

В четверг, 9 мая, в День победы над нацизмом Владимир Зеленский посетил родной город Кривой Рог (Днепропетровская область) и побывал на могиле своего деда, воевавшего во время Второй мировой войны.

"Сегодня я на могиле своего дедушки Семена Ивановича Зеленского. Он прошел всю войну и остался навсегда в моей памяти одним из тех героев, которые защитили Украину от нацистов. Жаль, что мы так редко вспоминаем ветеранов, своих дедушек и бабушек. Мы должны быть благодарными им каждый день", - написал Зеленский в Facebook.

По его словам, 9 мая является "Днем благодарения" ветеранам, боровшимся с нацизмом.

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"Благодарности за то, что бесчеловечная идеология нацизма навсегда ушла в прошлое. Благодарности тем, кто боролся с нацизмом – и победил. Просто благодарны всем – за возможность родиться и жить", - подчеркнул новоизбранный президент.

Он также обратил внимание на то, что война коснулась каждой украинской семьи, а вклад украинцев в победу – огромный.

"Никто не имеет права приватизировать эту победу, говорить, что она могла произойти и без украинцев. Помним тех, кто погиб. И чтим тех, кто еще жив, их осталось очень мало. С Днем победы над нацизмом! "Будем жить!", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее в команде Владимира Зеленского оценили вероятность отмены выходного 9 мая.