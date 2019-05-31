Кума Путина потроллили: предложили назначить послом в КНДР

Виктора Медведчука предложили назначить послом в Северной Корее / Скриншот

Украинского политика, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука потроллили — предложили назначить послом в Корейской Народно-Демократической Республике (Северная Корея).

На сайте президента Украины Владимира Зеленского в четверг, 30 мая, появилась петиция с предложением сделать Медведчука послом в КНДР.

Автором (инициатором) стебной петиции является Андрей Кузьменко. По состоянию на 11:45 петиция набрала 257 голосов из 25 тысяч, необходимых для ее рассмотрения главой государства.

"В связи с большим управленческим опытом в переговорах со "сверхдержавами", особенно в газовых вопросах, и необходимыми знаниями у Медведчука Виктора Владимировича — просим вас назначить его послом в КНДР…", — говорится в петиции.

Виктора Медведчука предложили назначить послом в Северной Корее / Скриншот с petition.president.gov.ua

Ранее сообщалось, что Виктор Медведчук выходит из состава украинской группы, которая участвовала в минских переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе. Переговоры по Донбассу проходили в минском формате — Украина, Россия и ОБСЕ.

Справка. В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция. В конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.