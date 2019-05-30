Кум Путина выходит из минских переговоров по Донбассу

Медведчук выходит из минского процесса / Фото: Reuters

Кум президента России Владимира Путина, Виктор Медведчук, который ранее был участником минских переговоров по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, выходит из состава украинской группы, сообщил секретарь СНБО Александр Данилюк.

"Четкая позиция: мы не видим его (Медведчука – ред.) участником минского процесса. Если он сам решает (что будет заниматься вопросом освобождением пленных, - ред.) - кто же будет его ограничивать? Но позицию государства я только что озвучил", - заявил Данилюк в эфире "Право на власть" на 1+1.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюкс заявил, что встреча в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия, Украина) может состояться в середине июля.

Отметим, что в этот же день, 30 мая, президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и министром иностранных дел Германии Хайко Мааса. По итогам переговоров иностранные гости Зеленского обнародовали совместное заявление, в котором выразили готовность дать новый импульс нормандскому формату.

Также ранее президент Украины Владимир Зеленский договорился с сенатором США Робертом Портманом щемить Россию.

Чуть ранее у президента России Владимира Путина назвали условия встречи с Владимиром Зеленским по Донбассу.

Также ранее Сергей Лавров сделал предложение Владимиру Зеленскому по обмену пленными. Министр иностранных дел Российской Федерации предложил новому президенту Украины обменять пленных "всех на всех", но делать это по-христиански.