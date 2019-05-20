Всех на всех: Лавров сделал предложение Зеленскому по обмену пленными

Сергей Лавров заявил о готовности обменять всех пленных / Reuters

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров предложил новому президенту Украины Владимиру Зеленскому обменять пленных "всех на всех", но делать это по-христиански.

В комментарии РИА Новости он заявил, что украинский лидер должен начать свою каденцию с пересмотра Минских соглашений и оговоренного в них принципа обмена пленными "всех на всех".

Также Лавров заявил, что в Украине не должно быть разногласий по поводу языка.

"Сегодня в своей инаугурационной речи Зеленский высказался против попыток вносить раскол в украинское общество по языковому признаку. Нет сомнений, что это должно в полной мере распространяться и на религиозную сферу, в том числе в более широком контексте всестороннего выполнения Минских договоренностей о преодолении внутриукраинского конфликта", – отметил министр.

Напомним, ранее Зеленский заявлял о готовности к переговорам между Россией и Украиной для урегулирования ситуации на Донбассе. Политик подчеркнул, что нормализировать отношения между Россией и Украиной можно будет только после деоккупации.