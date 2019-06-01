Тарифы и погашение долгов по зарплатам: Данилюк раскрыл детали заседания СНБО

Совещание с участием членов СНБО / president.gov.ua

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк сообщил подробности состоявшегося накануне совещание президента с членами СНБО и руководителями энергетической отрасли.

Он подчеркнул, что совещание в энергетической отрасли выявило "несколько системных проблем в сфере энергетики, которые могут создать угрозу нацбезопасности", а его участники совещания "оценили возможные последствия введения второго этапа полномасштабного рынка электроэнергии с 1 июля и целесообразность его отсрочки".

По словам Данилюка, премьер-министр заверил, что правительство примет решение, которое позволит избежать увеличения тарифов на электроэнергию - независимо от даты введения.

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Секретарь СНБО отметил, что правительству поручено ввести эффективный механизм оздоровления ситуации в этой области, прежде всего - усилить безопасность шахтеров. Также по инициативе президента будет решен вопрос приобретения жилья для семьи горняка, погибшего на шахте Лесная.

Критическую ситуацию с функционированием предприятия "Вода Донбасса" правительство "уладит как можно быстрее", заявил Данилюк.

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"Считаю, это совещание является примером конструктивного взаимодействия различных государственных органов и структур", - добавил Данилюк в Facebook.

Напомним, совещание с участием членов СНБО состоялось без генпрокурора Юрия Луценко, после чего он намекнул на "криминал Данилюка".