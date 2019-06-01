Луценко не позвали на СНБО: генпрокурор намекнул на "криминал Данилюка"

Юрия Луценко "забыли" позвать на заседание СНБО / УНИАН

Прошедшее 31 мая под председательством президента Владимира Зеленского совещание с участием членов Совета национальной безопасности и обороны состоялось без генпрокурора Юрия Луценко.

Генпрокурор отметил, что секретарь СНБО Александр Данилюк "забыл" его пригласить на заседание и перечислил вопросы, которые он поднял бы на СНБО.

"1. Если о деолигархизации говорить всерьез - надо наконец внести в проект Госбюджета ренту на добычу угля и руды так же, как существует рента на добычу газа. Именно это может стать источником социальной помощи шахтерам.

Читайте такжеЧто показало появление Зеленского перед шахтерами2. Россия накопила в европейских (важно - неукраинских ) хранилищах большие объемы газа для зимнего потребления ЕС. Очевидно, что страна - агрессор планирует блокаду нашей трубы. Собственных объемов газа не хватит для поддержания давления в газотранспортной системе. Для импорта газа надо дополнительно 3 млрд куб. В этих условиях надо срочно отменить решение Кабмина об изъятии 90(!) % доходов Нафтогаза.

3. Незаконный отбор газа ( проще говоря - воровство) частными облгазами составил в этом году 5 млрд. До конца года объем хищений может составить 10 млрд кубов. Очевидно, что надо не только надеяться действий от НАБУ, но и избавить наконец эти искусственные олигархические кормушки статуса поставки газа населению, что переносится уже с 2015 года.

4. В условиях объявленной РФ нефтяной блокады Украина имеет в силу давно утвержденных санкций против Роснефти наконец передать в управление целостный имущественный комплекс Прикарпатзападтранс"

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Про криминал Данилюка, связанный с недостоверным декларированием я бы пока промолчал:)", - написал Луценко в Facebook.

Напомним, Зеленский созвал заседание СНБО после трагедии на шахте на Львовщине. Во Львовской области 29 мая в результате обвала породы на шахте Лесная ночью погибли двое горняков.

Ранее Зеленский утвердил новый состав СНБО. Из состава СНБО выведены Игорь Райнин, Александр Турчинов, Виктор Муженко и Юрий Стець.