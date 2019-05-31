Зеленский утвердил новый состав СНБО

Владимир Зеленский / president.gov.ua

В пятницу, 31 мая, президент Украины Владимир Зеленский утвердил изменения в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны.

Согласно указа № 340/2019, размещенного на сайте главы государства, главой СНБО является президент Зеленский.

Кроме того, глава государства ввел в состав СНБО первого заместителя председателя Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины Ивана Баканова, начальника главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью центрального управления СБУ, главу Администрации президента Украины Андрея Богдана, секретаря СНБО Александра Данилюка.

Согласно документу главой СНБО является президент Владимир Зеленский. Также глава государства ввел в состав СНБО:

Оксану Маркарову - министр финансов,

Вадима Пристайко - заместитель главы АП,

Руслана Рябошапку - заместитель главы АП,

Руслана Хомчака - начальник генштаба - главнокомандующий ВСУ.

Указом из состава Совета национальной безопасности и обороны выходит Игорь Райнин, Александр Турчинов, Виктор Муженко и Юрий Стець. Распоряжение вступило в силу со дня опубликования, 31 мая. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Данилюк рассказал об исчезновении оборудования из ситуативной комнаты в АП.