Данилюк показал исчезнувшие из СНБО серверы с секретной информацией

Оборудование содержало информацию, которая принималась в ситуативной комнате Администрации президента.
Назначенный накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк показал пустые стены ситуативной комнаты АП, из которой после смены власти исчезли серверы с секретной информацией.
"Мониторов нет, серверов нет. Вряд ли это выглядит как цивилизованная передача власти", - отметил секретарь СНБО.
Данилюк подчеркнул, что на серверах была секретная информация о решениях, принимаемых в ситуационной комнате СНБО. Он намерен сообщить об инциденте в правоохранительные органы.
Прийшов, побачив... Немає слів. Розбиратися будуть правоохоронні органи.Опубликовано Alex Danylyuk Вторник, 28 мая 2019 г.
Напомним, Владимир Зеленский подписал указ о назначении секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны. Им стал экс-министр финансов Александр Данилюк.