Данилюк показал исчезнувшие из СНБО серверы с секретной информацией

Предыдущая власть вынесла из АП все секретные серверы / УНИАН

Назначенный накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк показал пустые стены ситуативной комнаты АП, из которой после смены власти исчезли серверы с секретной информацией.

"Мониторов нет, серверов нет. Вряд ли это выглядит как цивилизованная передача власти", - отметил секретарь СНБО.

Данилюк подчеркнул, что на серверах была секретная информация о решениях, принимаемых в ситуационной комнате СНБО. Он намерен сообщить об инциденте в правоохранительные органы.

Прийшов, побачив... Немає слів. Розбиратися будуть правоохоронні органи. Опубликовано Alex Danylyuk Вторник, 28 мая 2019 г.

Напомним, Владимир Зеленский подписал указ о назначении секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны. Им стал экс-министр финансов Александр Данилюк.