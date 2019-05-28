Зеленский назначил главу СНБО

Александр Данилюк назначен главой СНБО / Reuters

Глава украинского государства Владимир Зеленский подписал указ о назначении секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны. Им стал экс-министр финансов Александр Данилюк.

Соответствующий указ опубликован на президентском сайте.

"Назначить Данилюка Александра Александровича секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины", — отмечается в тексте.

Ранее в АП уже назвали имя секретаря СНБО. О назначении Данилюка замглавы администрации президента Руслан Рябошапка сообщал еще на прошлой неделе.

Читайте такжеПопал в ловушку: что стоит за назначениями Зеленского и каких сюрпризов ждать дальшеНапомним, Зеленский назначил главой Администрации президента своего советника по юридическим вопросам Андрея Богдана. Он был советником Николая Азарова, когда тот возглавлял правительство Украины. По этой причине, согласно закону о люстрации, Богдан не может занимать государственные должности.

Ранее Зеленский назначил нового начальника Генштаба ВСУ вместо Муженко. На его место назначен Руслан Хомчак.

Также Зеленский назначил первым замглавы СБУ друга детства. Президент в среду подписал указ о назначении Ивана Баканова новым первым заместителем председателя спецслужбы.

Кроме того, Зеленский назначил представителя в Кабмине. Андрей Герус в апреле был представлен тогда еще кандидатом в президенты Зеленским как ответственный за направления ЖКХ.