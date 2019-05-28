Зеленский назначил главу СНБО

28 мая 2019, 16:40

Соответствующий указ опубликован на президентском сайте.

Александр Данилюк назначен главой СНБО
Александр Данилюк назначен главой СНБО / Reuters

Глава украинского государства Владимир Зеленский подписал указ о назначении секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны. Им стал экс-министр финансов Александр Данилюк.

Соответствующий указ опубликован на президентском сайте.

"Назначить Данилюка Александра Александровича секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины", — отмечается в тексте.

Ранее в АП уже назвали имя секретаря СНБО. О назначении Данилюка замглавы администрации президента Руслан Рябошапка сообщал еще на прошлой неделе. 

Читайте такжеПопал в ловушку: что стоит за назначениями Зеленского и каких сюрпризов ждать дальшеНапомним, Зеленский назначил главой Администрации президента своего советника по юридическим вопросам Андрея Богдана. Он был советником Николая Азарова, когда тот возглавлял правительство Украины. По этой причине, согласно закону о люстрации, Богдан не может занимать государственные должности. 

Ранее Зеленский назначил нового начальника Генштаба ВСУ вместо Муженко. На его место назначен Руслан Хомчак.

Также Зеленский назначил первым замглавы СБУ друга детства. Президент в среду подписал указ о назначении Ивана Баканова новым первым заместителем председателя спецслужбы.

Кроме того, Зеленский назначил представителя в Кабмине. Андрей Герус в апреле был представлен тогда еще кандидатом в президенты Зеленским как ответственный за направления ЖКХ.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
СНБО Владимир Зеленский Александр Данилюк
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

16:56
В Украине решили внедрить новые медицинские профессии
16:40
Зеленский назначил главу СНБО
16:30
Зеленский отменил лишение гражданства Саакашвили: реакция экс-чиновника и дата прилета в Киев
16:21
"Навсегда твоя": Настя Каменских показала редкое свадебное фото
16:00
"К Галкину — отвоевывать Пугачеву": Филипп Киркоров с автоматом анонсировал экшн
15:36
Парламентские выборы в Украине-2019: дата проведения, список партий, рейтинг и сколько будут стоить
15:26
Чат із головою Національного експертно-будівельного альянсу України Віктором Лещинським
15:10
Умер последний в мире суматранский носорог
15:09
Владимир Зеленский с женой украсили обложку модного глянца
14:45
Челси - Арсенал: прогноз на матч, где смотреть финал Лиги Европы
14:38
Из БПП вышел депутат, которому в Раду принесли виселицу
14:37
Приговор за убийство водителя BlaBlaCar: что будет со вторым подозреваемым и поисками самого Тараса
14:31
"Разгром "Л/ДНР": Ярош спрогнозировал сроки прорыва к границе России
14:30
И растяжку показала, и грудь напоказ выставила: Анна Седокова порадовала сеть новым фото
14:14
Главные новости 28 мая: Порошенко договорился с Ляшко, Тигипко назвали кандидатом в премьер-министры
13:55
"Будет лето": синоптик дала жаркий прогноз по Украине
13:46
Полицейский эскорт, 300 кг еды и 500 человек команды: стали известны условия проведения концерта Kiss в Киеве
13:30
"Стоимость — дох*я. Качества — н*хуя": в Сети пожаловались на очередную поломку на новом киевском мосту Фото
13:29
"Я люблю красивые женские тела": жена Николая Тищенко шокировала сеть неожиданным заявлением Видео
13:24
Кабмин может возглавить Тигипко, с которым четыре года работал Разумков
13:00
Гол футболиста Динамо признан лучшим в Лиге Европы Видео
12:56
Катя Осадчая впервые отреагировала на слухи о беременности
12:41
Ляшко будет за деньги Порошенко троллить Зеленского - источник
12:25
Когда Украина отмечает День Конституции в 2019 году и будет ли он выходным
12:06
"Секс трижды в неделю": Супрун дала 10 советов, как правильно зачать ребенка
11:54
"Кабмин может попытаться сманеврировать": политолог рассказал, кто даст деньги на досрочные выборы в Раду
11:52
"Любовь в глазах": Потап и Настя Каменских растрогали сеть фото со свадебного путешествия
11:49
В НФ ждут от Зеленского экономическую программу и программу сотрудничества с МВФ
11:14
Политолог сообщил, кто в Раде забьет гвозди в крышку гроба Гройсмана-премьера
11:11
Европейский центробанк показал фото новых купюр в 100 и 200 евро Фото
11:11
Александр Усик осенью дебютирует в супертяжах
10:48
Известный российский ведущий заметно поправился: фото до и после
10:36
В Верховном суде оспаривают назначение Богдана главой АП
10:31
Финский журналист съел газету, в которой раскритиковал свою сборную
10:22
Тратил больше, чем зарабатывал: Омеляну объявили обвинительный акт
09:55
НАТО без США станет пушечным мясом для России - исследование
09:53
В Украине рухнул курс доллара
09:49
Андрей Данилко рассказал, во сколько обошлась свадьба Потапа и Насти: пара не скупилась
09:18
Новая серия Brexit обещает кучу сюрпризов мнение
09:08
Первый уровень опасности: украинцев предупредили о резком ухудшении погоды
08:55
Сибирский искусственный интеллект умозаключил, что у Игры престолов неправильный финал
08:29
Политолог рассказал, кто займет кресло Гройсмана после его увольнения
08:23
Как США при помощи Украины водят Путина за нос мнение
08:13
Чтобы Россия не спекулировала: Украина инициирует изменение статуса Керченского пролива
07:48
"Каша с червями": в ГБР озвучили настоящую причину бунта осужденных в Одессе
07:27
Гройсман поведет на выборы часть Кабмина
07:17
Есть ли жизнь после Гройсмана: какие шансы на отставку премьера и что это значит
07:04
Какое влияние могут иметь на Зеленского олигархи мнение
06:53
Когда не начинать новые дела: астролог назвала дни и часы
06:27
"Эта фигура!": жена Позитива из Время и Стекло восхитила сеть аппетитными формами в бикини
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять