Трагедия на шахте на Львовщине: Зеленский созвал заседание СНБО

29 мая 2019, 21:13

Президент посетил шахту Лесная в Сокольском районе, где в результате аварии погибли двое горняков.

Зеленский
Владимир Зеленский посетил шахту Лесная на Львовщине / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о созыве заседания Совета национальной безопасности и обороны для рассмотрения проблем в угольной отрасли.

Об этом глава государства заявил во время брифинга на Львовщине по результатам визита на шахту Лесная в Сокольском районе, где в результате аварии погибли двое горняков.

"Произошло большое горе - мы потеряли двух человек. Мы сегодня также услышали о проблемах об условиях труда шахтеров, условиях безопасности. Понимаем, что очень сложный вопрос. Поэтому созываем СНБО", - подчеркнул Зеленский.

Отмечается, что "ориентировочно заседание может состояться в пятницу, 31 мая".

Читайте такжеСтрашная трагедия в "ЛНР": возросло число жертв взрыва на шахтеКроме того, Зеленский также рассказал, что семьи двух шахтеров, погибших минувшей ночью, получат поддержку от государства.

"Уже принято решение выделить по 100 тысяч гривен", - сообщил он.

Зеленский добавил, что лично поможет семьям погибших в решении жилищного вопроса.

Во Львовской области 29 мая в результате обвала породы на шахте Лесная ночью погибли двое горняков.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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СНБО погибшие Владимир Зеленский шахта Львовская область
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