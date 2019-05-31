Зеленский заявил, что "зима близко", и велел готовиться к отопительному сезону / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский на совещании с участием членов СНБО велел готовиться к отопительному сезону.

"Несмотря на радужные заявления, добыча газа не растет. Завтра – лето, но зима близко. И уже следует готовиться к отопительному сезону", – цитирует Зеленского пресс-служба АП.

По его словам, добыча угля государственными шахтами за 2014-2018 годы уменьшилась на 47%. При этом экономика Украины осталась зависима от импорта энергоносителей, альтернативы которым подбираются с трудом.

Соответствующие решения в сфере энергетики пообещали принять через две недели.

Напомним, Зеленский созвал заседание СНБО после трагедии на шахте на Львовщине. Во Львовской области 29 мая в результате обвала породы на шахте Лесная ночью погибли двое горняков.

Ранее Зеленский утвердил новый состав СНБО. Из состава СНБО выведены Игорь Райнин, Александр Турчинов, Виктор Муженко и Юрий Стець.

Как сообщалось, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец раскритиковал намерения правительства решить проблемы угольной отрасли за счет переноса рынка электроэнергии. По его мнению, власти сами хотят перенести рынок, но при этом говорят, что это поможет горнякам. Но угольной отрасли нужны системные шаги и реформы, а перенос рынка только усугубит ситуацию, заявил лидер профсоюза.