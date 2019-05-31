Зеленский заявил, что "зима близко", и велел готовиться к отопительному сезону

31 мая 2019, 23:42

Президент сообщил о снижении добычи угля в Украине на 47%.

Зеленский
Зеленский заявил, что "зима близко", и велел готовиться к отопительному сезону / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский на совещании с участием членов СНБО велел готовиться к отопительному сезону.

"Несмотря на радужные заявления, добыча газа не растет. Завтра – лето, но зима близко. И уже следует готовиться к отопительному сезону", – цитирует Зеленского пресс-служба АП.

По его словам, добыча угля государственными шахтами за 2014-2018 годы уменьшилась на 47%. При этом экономика Украины осталась зависима от импорта энергоносителей, альтернативы которым подбираются с трудом.

Соответствующие решения в сфере энергетики пообещали принять через две недели.

Напомним, Зеленский созвал заседание СНБО после трагедии на шахте на Львовщине. Во Львовской области 29 мая в результате обвала породы на шахте Лесная ночью погибли двое горняков.

Ранее Зеленский утвердил новый состав СНБО. Из состава СНБО выведены Игорь Райнин, Александр Турчинов, Виктор Муженко и Юрий Стець.

Как сообщалось, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец раскритиковал намерения правительства решить проблемы угольной отрасли за счет переноса рынка электроэнергии. По его мнению, власти сами хотят перенести рынок, но при этом говорят, что это поможет горнякам. Но угольной отрасли нужны системные шаги и реформы, а перенос рынка только усугубит ситуацию, заявил лидер профсоюза.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Владимир Зеленский отопительный сезон
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

00:26
Поздравления с первым днем лета и Привітання з першим днем літа – открытки тексты
00:03
1 июня: какие праздники отмечаем сегодня
31 мая, пятница
23:57
Скандал с малазийским заявлением по крушению Боинга: в дело вмешались Нидерланды
23:42
Зеленский заявил, что "зима близко", и велел готовиться к отопительному сезону
23:20
Курс доллара в Украине зажали в тиски: что будет с баксом дальше
22:50
Морковный салат подешевел, а кабачки подорожали: сколько и за что платят депутаты в столовой Рады
22:28
Трампу понадобилась помощь Путина: что случилось
22:02
Скандал на Голос. Дети продолжается: на Алсу подали в суд Видео
21:38
Выборы в Раду и ВСУ: у Зеленского рассказали о новом законопроекте
21:24
Гороскоп на июнь: Стрелец будет на коне, а Тельца ждет критический период
21:14
Порноактриса сверкнула ухоженными прелестями на откровенных фото Фото
20:54
Выборы в Раду: Украина отказалась открывать участки в России
20:31
В Кремле выдвинули условие для встречи Зеленского с Путиным
20:04
"Зеленский осторожничает": в Госдуме ответили на призыв президента Украины бить РФ санкциями
19:47
"Житница всея Европы": Украина впервые импортировала картошку из Узбекистана
19:26
Женская месть: школьницы отметелили бросившего одну из них парня (видео 18+) Видео
18:54
Стало известно, когда Рада займется законом о каннабисе
18:44
Китай объявил, как США поплатится за Huawei
18:27
Свитолина покинула Ролан Гаррос
18:20
Тоттенхэм - Ливерпуль: текстовая трансляция матча, все подробности
17:48
Бензиновая подножка от РФ, цены на газ и лишние выходные: что ждет украинцев в июне 2019 Видео
17:22
Зеленский отправил в отставку главного пограничника Украины
16:56
Против Порошенко возбудили еще одно дело и обвинили в захвате власти Фото
16:36
Норвежский футболист забил девять голов в одном матче на ЧМ
16:15
Зеленский призвал европейские страны "бить" РФ санкциями
16:11
В посольстве США рассказали, кто приехал на смену Йованович
16:09
Главные новости 31 мая: Порошенко возглавил ЕС и утвержден новый состав СНБО Фото Видео
16:06
Шахтер поблагодарил Харьков за сезон
15:51
Грицак прервал отпуск для срочной встречи с высокопоставленным сотрудником ЦРУ – СМИ
15:50
Олимпик не допустили к новому сезону УПЛ
15:42
"Расстрелы спасут Родину": Ким Чен Ын казнил дипломатов после провального саммита с Трампом
15:37
Гимн смерти: в сети появился саундтрек к сериалу Чернобыль Видео
15:30
Зеленский утвердил новый состав СНБО
15:14
Цуренко вышла в третий круг Ролан Гаррос
15:06
"Прям как на Троещине": Надя Дорофеева удивила сеть фото в образе гопницы
15:04
"Это могло быть украинское правительство": Малайзия усомнилась в вине РФ в крушении MH17
14:56
Очередной замглавы СБУ ушел в отставку
14:52
София Ротару поразила сеть цветущим видом: ни следа болезни
14:39
Зинченко попал в символическую сборную молодых игроков Европы
14:38
Порошенко возглавил ЕС, опубликован документ Фото
14:37
Макс Барских примерил образ космонавта в видео на песню Неземная и вызвал ажиотаж в сети Видео
14:23
Наставника сборной Германии Йоахима Лева госпитализировали
14:20
Дорофеева, Брежнева, Потап, Каменских: как украинские звезды выглядели в школьные годы
14:20
Экстренно госпитализирован режиссер Ночного дозора и Иронии судьбы-2
14:09
УЕФА определил лучших игроков Лиги Европы 2018/19 года
14:08
Алла Пугачева заценила фото Светланы Лободы в белье
14:04
Перенос рынка не решает, а наоборот - усугубляет проблемы угольной отрасли - Волынец
14:00
В АП отреагировали на скандальное заявление совладельца Квартала о войне и квотах
13:54
"Показать ощутимый результат": Зеленский провел встречу с Холодницким и Сытнико
13:50
Юрий Вернидуб решил уйти из Зари
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять