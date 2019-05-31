Перенос рынка не решает, а наоборот - усугубляет проблемы угольной отрасли - Волынец

31 мая 2019, 14:04

Волынец призвал президента и СНБО сконцентрироваться на угольной отрасли.

Михаил Волынец
Михаил Волынец

Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец раскритиковал намерения правительства решить проблемы угольной отрасли за счет переноса рынка электроэнергии. По его мнению, власти сами хотят перенести рынок, но при этом говорят, что это поможет горнякам. Но угольной отрасли нужны системные шаги и реформы, а перенос рынка только усугубит ситуацию, заявил лидер профсоюза.

"С удивлением узнал, что на сегодняшнем заседании СНБО, который посвящен угольной отрасли, будут рассматривать и вопрос переноса рынка электроэнергии. Перенос рынка не решает проблемы угольной отрасли, а наоборот - усугубляет ее", - цитируют Волынца Украинские новости.

Лидер профсоюза отмечает, что вместо проведения серьезных реформ, власти постоянно отвлекают внимание другими вопросами.

"Мы каждый год выбиваем зарплаты у Министерства, стучим касками, шахтеры голодают, на предприятиях - трагедии. И нам все бросают какие-то подачки, то немного долгов погасят, то какие-то крохи выделят. А теперь вообще говорим о переносе рынка как варианте решения проблем.

Хватит размывать тему и отвлекать внимание горняков другими вопросами", - отмечает председатель Независимого профсоюза горняков Украины.

Михаил Волынец обратился к Президенту и СНБО сконцентрироваться на угольной отрасли, а не пытаться пропихнуть какие-то свои вопросы.

Читайте также"Будто Зеленский 20 лет у власти": словесная схватка президента и журналистки попала на видео

"Призываю Президента и СНБО сейчас сконцентрироваться на угольной отрасли. А в перспективе дать горнякам рынок и рыночные правила, дать возможность шахтам заключать прямые договора с энергопоставщиками, дать возможность работать по принципу меновых схем, дать возможность конкурировать. Не нужно прикрываться проблемами шахтеров и пропихивать какие-то свои решения, как тот же перенос рынка. Для спасения отрасли нужны системные решения и шаги, перенос рынка вообще не причем", - подчеркнул Волынец.

Напомним, в ночь на среду, 29 мая, в селе Селец Сокальского района Львовской области на шахте "Лесная" ГП "Львовуголь" на горизонте 242 м произошло обрушение породы, погибло два человека.

Как ранее сообщалось, президент Владимир Зеленский назначил на пятницу заседание СНБО из-за проблем в угольной отрасли.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
уголь шахты Минэнергетики Михаил Волынец Независимый профсоюз горняков Украины
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

14:39
Зинченко попал в символическую сборную молодых игроков Европы
14:38
Порошенко возглавил ЕС, опубликован документ
14:37
Макс Барских примерил образ космонавта в видео на песню Неземная и вызвал ажиотаж в сети Видео
14:23
Наставника сборной Германии Йоахима Лева госпитализировали
14:20
Дорофеева, Брежнева, Потап, Каменских: как украинские звезды выглядели в школьные годы
14:20
Экстренно госпитализирован режиссер Ночного дозора и Иронии судьбы-2
14:09
УЕФА определил лучших игроков Лиги Европы 2018/19 года
14:08
Алла Пугачева заценила фото Светланы Лободы в белье
14:04
Перенос рынка не решает, а наоборот - усугубляет проблемы угольной отрасли - Волынец
14:00
В АП отреагировали на скандальное заявление совладельца Квартала о войне и квотах
13:54
"Показать ощутимый результат": Зеленский провел встречу с Холодницким и Сытнико
13:50
Юрий Вернидуб решил уйти из Зари
13:39
"Жесть": адвокат рассказал об инциденте с Интерсити
13:30
От африканской жары до гроз с градом: синоптик рассказала, где в Украине будет до +35 градусов
12:56
Стенограмма встречи Зеленского с депутатами: Парубий и Ляшко заявили о цензуре
12:29
Очередной украинец усилил венгерский клуб Сергея Реброва
12:22
Аваков определился по вопросу участия в парламентских выборах
12:15
Украинские клубы в еврокубках: кто и где начнет новый сезон
12:07
День блондинок 2019: самые яркие представительницы украинского шоу-бизнеса и политики
12:00
Кума Путина потроллили: предложили назначить послом в КНДР
11:57
"Земля под вами будет гореть": в Раде оценили слова совладельца Квартала о войне на Донбассе
11:50
Тоттенхэм - Ливерпуль: текстовая трансляция матча, все подробности
11:24
Волкер рассказал, чего ждут в США от нового руководства Украины
11:09
Антонио Конте возглавил Интер
10:57
"Газ полетел": в Украине цены на сжиженный газ подскочили на треть
10:35
"Дождливые дни": синоптики спрогнозировали погоду в Киеве в начале лета Фото
10:29
"Чудовищная жадность": политолог оценил разграбление АП "мародерами Порошенко"
10:25
Наташе Королевой – 46: 10 необычных фактов о певице, сбежавшей в Россию, пикантные фото Фото Видео
10:15
В чем разница между критиками Порошенко и Зеленского мнение
10:00
Курс валют на 31 мая: доллар и евро близки к психологическим отметкам
09:54
Будет ли дефолт в Украине мнение
09:51
У Зеленского анонсировали "креативные" идеи по оживлению Минского процесса
09:28
Беременная Снежана Бабкина смело разделась догола: пикантные фото Фото
09:25
"Изуродованы авто, четыре жертвы": на Одесчине произошло смертельное ДТП Фото
09:22
"Хоть гантели не украли": Зеленский показал, как качает бицепсы на Банковой
09:08
Почему порохоботам стыдно за шаурму Зеленского мнение
08:59
Главные новости 31 мая: помощь от Саакашвили Зеленскому и шаги к диалогу с Россией Видео
08:40
Упитанные тараканы толпами побежали с "Титаника" Порошенко мнение
08:30
Синоптики предупредили, каким областям Украины грозит град
08:25
"Это надолго": астролог рассказала, что ждет Саакашвили в Украине
08:00
Данилюк рассказал, как Украина будет делать шаги к диалогу с Россией
07:40
Импичмент Зеленского станет гирькой в политических торгах
07:30
Саакашвили объяснил, как будет помогать команде Зеленского Видео
07:15
Бензиновая подножка от РФ, цены на газ и лишние выходные: что ждет украинцев в июне 2019 Видео
07:14
У Трампа на переговорах с Путиным теперь развязаны руки мнение
06:34
Гороскоп на июнь: каким знакам Зодиака готовиться к проблемам, а каким – собираться за границу
06:01
День блондинок 2019: что за праздник и как поздравить Фото
05:20
Медики рассказали, какие точки на теле женщины самые эрогенные
04:50
Ждать придется не один год: астролог рассказала, когда Украина сможет вернуть Крым
04:19
"Доллар начнет расти": эксперты рассказали, когда ждать обвала гривны
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять