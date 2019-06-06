Стало известно, когда партия Зеленского проведет большой съезд

Владимир Зеленский с активом Слуги народа / ТСН

Политическая сила президента Владимира Зеленского, партия "Слуга народа", в ближайшее время проведет съезд.

Местом для проведения мероприятия был выбран столичный Ботанический сад.

"В субботу, 8 июня, в 12:00, начнется съезд политической партии" Слуга народа ". На нем будет обнародован и утвержден список кандидатов от партии "Слуга народа" в общемандатном и одномандатных округах", − сообщили представители пресс-службы партии.

В каком режиме в ближайшую субботу день будет работать Ботсад, на данный момент неизвестно.

Напомним, ранее соцопрос показал, что политсила президента Зеленского, партия Слуга народа, почти впятеро обходит ближайшего конкурента по рейтингу популярности у украинцев. Кроме того, социологи узнали, сколько украинцев довольны работой Зеленского на посту президента.