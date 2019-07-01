В СНБО растолковали, почему к Зеленскому липнет пророссийский электорат

Данилюк рассказал об угрозах национальной безопасности / Фото: Reuters

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что рост пророссийских настроений среди украинцев является угрозой нацбезопасности.

"Владимиру Зеленскому удалось преломить это извечное разделение украинцев на Запад и Восток, которое искусственно поддерживалось старыми политическими элитами. За счет этого, думаю, Оппоблок наберет меньше (голосов на парламентских выборах – Ред.)", – рассказал Данилюк в интервью изданию Левый берег.

Угрожают национальной безопасности Украины, по словам Данилюка, война и энергетические проблемы.

"Коксующийся уголь. Транзит газа. Мы же понимаем, что делает Россия – фактически заливает Европу газом, чтобы прекратить его транспортировку через Украину физически с 1 января… Кстати, вопрос того, как нам обеспечить долгосрочный транзит газа, – это вопрос национальной безопасности чистой воды. Как и более краткосрочная задача - как сделать так, чтобы у нас было достаточно газа, чтобы вся территория Украины была зимой им обеспечена", – сказал Данилюк.

Читайте такжеДанилюк показал исчезнувшие из СНБО серверы с секретной информациейСекретарь СНБО также обратил внимание на то, что Россия постоянно наращивает свой потенциал в непосредственной близости от Украины.

"Динамика указывает на то, что Россия к чему-то готовится. У них несколько сценариев, в зависимости от того, что будет у нас происходить. Это явно какие-то наступательные действия", – кратко объяснил Данилюк.

Кроме того, Данилюк рассказал об информационной войне с РФ.

"Любая информационная война должна вестись правильными инструментами. Если мы хотим, чтобы неконтролируемая территория Донбасса получала информацию в комфортном виде, превалировать там должен все-таки русский язык. Потому что они его воспринимают, привыкли к нему. Чтобы получать доверие населения Донбасса нужно говорить на языке, который они будут слышать. Должен быть качественный контент, который бы конкурировал, с тем, что сейчас втюхивает Россия. Такой, чтобы люди захотели его смотреть", - особо подчеркнул Данилюк.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк рассказал, как Украина будет делать шаги к диалогу с Россией.

Также ранее Народный фронт призвал Зеленского созвать СНБО для рассмотрения вопроса угроз информационной безопасности.