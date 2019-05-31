Данилюк рассказал, как Украина будет делать шаги к диалогу с Россией

Украина будет делать все шаги к диалогу с Россией в нормандском формате, сообщил Александр Данилюк / Reuters

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что Украина будет делать все шаги к диалогу с Российской Федерацией в нормандском формате (наша страна, РФ, Германия и Франция).

Президент Владимир Зеленский не имеет никаких коммуникаций с РФ, рассказал Данилюк в эфире ток-шоу Право на владу на телеканале 1+1, пишет ТСН.

Глава СНБО подчеркнул, что для начала диалога с Россией нужно сформировать переговорную позицию Украины, которая потом будет обсуждаться в нормандском формате.

"Это правило, которого мы будем придерживаться", — заявил он.

Данилюк сказал, что на нормандском формате завязано много процессов, решений и санкций, от которых РФ "очень страдает". "…Это является определенным фактором в переговорах между Украиной и Россией. Именно такого формата мы будем придерживаться", — подчеркнул секретарь СНБО.

Напомним, Александр Данилюк говорил, что встреча в нормандском формате может состояться в середине июля.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что встреча в нормандском формате по Донбассу на высшем уровне — российский лидер, глава Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон — пройдет после того, как "будут сформулированы подходы украинской стороны".