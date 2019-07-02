Вятрович назвал Зеленского "х-фактором"

2 июля 2019, 19:00

Президента "тяжело идентифицировать", сказал глава Украинского института нацпамяти.

Зеленский новости — Владимир Зеленский —
Владимир Зеленский — "х-фактор", сказал Владимир Вятрович / Главред

Глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович назвал президента Владимира Зеленского "х-фактором".

Украинского лидера "тяжело идентифицировать", рассказал Вятрович в интервью Фокусу.

В то же время собеседник подчеркнул, что не имел "ни малейшего" личного общения с президентом.

"Зеленский пока что вообще остается таким себе "х-фактором", которого тяжело идентифицировать", — заявил глава УИНП.

По его словам, в списке партии президента Слуга народа и среди мажоритарщиков есть не только участники войны и патриоты, но и "достаточно много откровенно пророссийских персонажей". 

Также Вятрович утверждает, что у главы Офиса президента Андрея Богдана и у представителя главы государства в Верховной Раде Руслана Стефанчука "сугубо российская повестка дня".

Ранее президент России Владимир Путин говорил, что Владимир Зеленский является талантливым человеком. Российский лидер подчеркнул, что выступления Зеленского на КВНе были смешными.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Владимир Зеленский Слуга народа Владимир Вятрович Андрей Богдан Руслан Стефанчук
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

19:55
Зеленский в Торонто сделал важное заявление об украинском языке
19:45
"Часть кровавого Путина": историк назвал главный компромат на патриарха Кирилла
19:40
В Сети выставили на продажу картину с Ляшко и Мосийчуком в БДСМ-стиле
19:00
Вятрович назвал Зеленского "х-фактором"
18:53
Юрий Лоза вступился за Пугачеву и назвал виновных в скандальной выходке певицы
18:30
Парубий бесцеремонно завернул наблюдателей ПАСЕ на выборы в Раду: документ
18:20
На Харьковщине разбился учебно-боевой самолет, опубликованы фото
18:10
В Одессе муж убил жену и ранил сына, а затем изрезал себе живот Видео
18:05
Морские блохи нападают на туристов в Кирилловке: чем опасны ненасытные паразиты Фото
17:56
Выборы 2019: в Украине решили дать наблюдателям от ПАСЕ "от ворот поворот" — нардеп Видео
17:26
Набедокурил ураган: на Полесье стихия содрала крышу школы Фото
17:13
В Киеве полиция изьяла 400 кг кокаина стоимостью 60 млн долларов Видео
17:10
Разрушена стена: под Лубнами погибли мужчина и женщина
16:45
Гнев небес: бойцы ВСУ искрошили на куски разведбазу боевиков на Донбассе - опубликовано видео Видео
16:45
"За вонидлово будет наложен штраф": скандал со спортсменкой Соловей и чиновником набирает обороты
16:41
Солнечное затмение: астролог сказал, кому светят особые события Видео
16:40
В аннексированном Крыму исчезло озеро: фотофакт Фото
16:33
В России из-за пожара на глубоководном аппарате погибли 14 человек
16:31
Зеленский в Торонто сделал важное заявление о членстве Украины в ЕС и НАТО
16:31
Путинские вояки побряцали и похвастались новым оружием: опубликовано видео Видео
16:30
Майли Сайрус в латексе показала зубастую вагину: новый провокационный клип Видео
16:05
Разведение сил у Станицы: боевики пошли на хитрость — разведка Видео
16:00
Погибла девушка, 15 пострадали: в Николаевской области столкнулись микроавтобусы
15:35
Стало известно, где находятся захваченные россиянами украинские корабли Фото Видео
15:29
"Зробіть це": кремлевская пропагандистка Симоньян перешла на украинский язык и обратилась к Зеленскому
15:27
Железная пята зрады: ЦИК зарегистрировал скандального Шария кандидатом в нардепы
15:21
Цуренко проиграла в первом круге Уимблдона
15:15
Все детские сады Киева могут взлететь на воздух: спасатели получили сообщение
14:54
В аэропорту Борисполь открылся капсульный хостел: цены и условия Фото
14:53
"Будешь вонять - прогоним" получило продолжение: Жданов прокомментировал громкий скандал в украинском спорте
14:52
"Царевна превратится в лягушку, принц в козла": Слава и Эдгар Каминские официально развелись
14:26
Командир взвода Нацгвардии жестоко избил солдата: парень лишился селезенки
14:26
В сад британца с неба шмякнулся труп путешественника
14:22
Экс-глава АП Януковича Андрей Клюев зарегистрирован кандидатом в депутаты
14:10
Валерий Леонтьев рассказал, как и когда страдал от депрессий и пьянства
13:55
Наглая атака боевиков на Донбассе: мишенью стали волонтеры
13:53
Украину разогреет до +33 градусов: синоптик рассказала, когда начнет отступать жара
13:51
В Луганской области на прифронтовой шахте под землей страйкуют горняки
13:33
Нафтогаз в суде оспорил обязательство выплатить государству 90% дивидендов от прибыли
13:28
Непотопляемые: Зеленский опять попросил Раду избавить стены ГПУ и МИД от Луценко и Климкина
13:12
Известный футболист сделал памятное тату с кубком ЛЧ
13:11
"Сколько можно жопу светить?": Ольга Бузова в бикини разозлила сеть вульгарными фото Фото
13:09
После запуска рынка энергосистема работает в штатном режиме - Донбассэнерго
13:07
Гройсману понравилось в насиженном премьерском кресле: глава Кабмина озвучил свои амбиции
13:06
Бурбак назвал главную реформу нынешнего парламента и Кабмина
13:06
"Путина только рассмешить": Герашенко пробрала с песком команду Зеленского за внешнюю политику
12:49
В НФ призвали Раду осудить позорный шаг ПАСЕ
12:22
"Ветер депутатов качал": В Харькове повесили чучела депутатов, голосовавших за проспект Жукова Фото
12:03
Летняя Универсиада: календарь соревнований, где смотреть
11:59
В Швейцарии заморозили 60 млн по делу о хищениях в Нафтогазе
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять