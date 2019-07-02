Вятрович назвал Зеленского "х-фактором"

Владимир Зеленский — "х-фактор", сказал Владимир Вятрович / Главред

Глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович назвал президента Владимира Зеленского "х-фактором".

Украинского лидера "тяжело идентифицировать", рассказал Вятрович в интервью Фокусу.

В то же время собеседник подчеркнул, что не имел "ни малейшего" личного общения с президентом.

"Зеленский пока что вообще остается таким себе "х-фактором", которого тяжело идентифицировать", — заявил глава УИНП.

По его словам, в списке партии президента Слуга народа и среди мажоритарщиков есть не только участники войны и патриоты, но и "достаточно много откровенно пророссийских персонажей".

Также Вятрович утверждает, что у главы Офиса президента Андрея Богдана и у представителя главы государства в Верховной Раде Руслана Стефанчука "сугубо российская повестка дня".

Ранее президент России Владимир Путин говорил, что Владимир Зеленский является талантливым человеком. Российский лидер подчеркнул, что выступления Зеленского на КВНе были смешными.