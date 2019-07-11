Зеленский назвал общее желание Украины и Молдовы относительно войск России

Украина и Молдова не хотят, чтобы на их территориях были войска РФ, сказал Владимир Зеленский / GettyImages

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украину и Молдову объединяет общее желание относительно войск Российской Федерации.

Страны не хотят, чтобы на их территории были войска РФ, рассказал глава государства в Киева на брифинге с молдавским премьером Майей Санду, пишет Интерфакс-Украина.

По словам украинского лидера, Украина и Молдова не позволят навязывать им так называемую "федерализацию".

"Украина и Молдова объединены одним совместным желанием: чтобы на наших территориях не было российских войск…", — заявил президент.

Владимир Зеленский и Майя Санду / president.gov.ua

Напомним, Майя Санду прибыла в Украину с рабочим визитом и встретилась с Владимиром Зеленским.

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин говорил, что в Кремле на самом деле мечтают о запуске процесса федерализации и фрагментации Украины. Чиновник отметил, что для нашей страны есть две вещи, которые являются "красными линиями" в отношениях с РФ.

Справка. На части территории Молдовы было создано так называемое Приднестровье, а позже на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". Квазигосударства на украинской и молдавской территориях поддерживает Россия.