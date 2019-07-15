"Не глава ячейки и не член": в Слуге народа сделали резонансное заявление о виновнике смертельного ДТП под Полтавой

ДТП под Полтавой с участием Сердюкова / Нацполиция

15 июля, в понедельник, в политической партии Владимира Зеленского Слуга народа опровергли информацию о том, что виновник смертельного ДТП на дороге Полтава - Диканька Алексей Сердюков является ее членом.

Отметим, накануне сообщалось, Алексей Сердюков, которого СМИ назвали руководителем полтавского отделения партии Слуга народа, признался в совершении ДТП.

"Вчера произошло страшное. За рулём автомобиля был я, Лена сидела сзади. Я пошел на обгон и во время обгона у меня провалилась передача и я не смог закончить обгон. Справа был автомобиль, я попытался съехать на обочину, но было поздно. Это все не снимает с меня ответственность", - написал Сердюков в Facebook.

Так вот, оказалось, что Сердюков не является главой ячейки партии Слуга народа в Полтаве.

"Официально: Алексей Сердюков не является главой ячейки партии Слуга народа в Полтаве, также он не является членом партии", – заявила партия в Facebook.

"Будьте внимательны и доверяйте только официальным источникам информации", – попросили в партии президента Владимира Зеленского.

Напомним, ранее кортеж Зеленского устроил ДТП с перевозившими детей автобусами.