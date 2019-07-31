Данилюк и Верланов вошли в Антикоррупционный совет

Александр Данилюк вошел в Антикоррупционный совет / Reuters

31 июля, в среду, глава украинского государства Владимир Зеленский обновил состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

По информации, Зеленский ввел в персональный состав Антикоррупционного совета Александра Данилюка и Сергея Верланова.

"...ввести в персональный состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики следующих лиц: Верланов Сергей Алексеевич - главу Государственной налоговой службы Украины; Данилюк Александр Александрович - секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в указе №565/2019, передает пресс-служба Офиса президента.

Отметим, указ после опубликования вступил в силу.

К слову, 25 июня 2019 года Зеленский обновил состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики. Этот орган возглавил заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка.

Читайте такжеУсилить контрразведку, убрать борьбу с коррупцией: Данилюк рассказал о реорганизации СБУНапомним, ранее сообщалось, Владимир Зеленский собрался разгрузить Антикоррупционный суд. 8 июля президент направил в Верховную Раду законопроект об изменениях в Закон о Высшем антикоррупционном суде, который сконцентрирует его работу исключительно на топ-коррупционерах.

По информации пресс-службы Зеленского, благодаря предложенным изменениям Антикоррупционный суд сосредоточится на уголовных процессах, которые внесены в Единый реестр досудебных расследований со дня начала работы этого суда или до дня начала его работы, если досудебное расследование осуществляется или осуществлялось детективами НАБУ и закончено прокурорами САП.