Данилюк и Верланов вошли в Антикоррупционный совет

31 июля 2019, 16:17

Владимир Зеленский своим указом добавил людей в Антикоррупционный совет.

Данилюк
Александр Данилюк вошел в Антикоррупционный совет / Reuters

31 июля, в среду, глава украинского государства Владимир Зеленский обновил состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

По информации, Зеленский ввел в персональный состав Антикоррупционного совета Александра Данилюка и Сергея Верланова. 

"...ввести в персональный состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики следующих лиц: Верланов Сергей Алексеевич - главу Государственной налоговой службы Украины; Данилюк Александр Александрович - секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в указе №565/2019, передает пресс-служба Офиса президента.

Отметим, указ после опубликования вступил в силу.

К слову, 25 июня 2019 года Зеленский обновил состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики. Этот орган возглавил заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка.

Читайте такжеУсилить контрразведку, убрать борьбу с коррупцией: Данилюк рассказал о реорганизации СБУНапомним, ранее сообщалось, Владимир Зеленский собрался разгрузить Антикоррупционный суд. 8 июля президент направил в Верховную Раду законопроект об изменениях в Закон о Высшем антикоррупционном суде, который сконцентрирует его работу исключительно на топ-коррупционерах.

По информации пресс-службы Зеленского, благодаря предложенным изменениям Антикоррупционный суд сосредоточится на уголовных процессах, которые внесены в Единый реестр досудебных расследований со дня начала работы этого суда или до дня начала его работы, если досудебное расследование осуществляется или осуществлялось детективами НАБУ и закончено прокурорами САП.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Владимир Зеленский Сергей Верланов Александр Данилюк новости Украины Антикоррупционный совет
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

16:57
Гнев Зеленского в Черкассах: "прокурор-взяточник" лично выбирал людей на встречу с президентом
16:55
Зеленский назначил нового губернатора Черкасской ОГА
16:48
Олимпик подписал африканского полузащитника
16:48
Олег Винник празднует 46-летие: астролог дал прогноз о будущем певца
16:38
Экс-соратник Януковича Портнов стал фигурантом дела о госизмене
16:25
Убийство Гандзюк: активисты жгли файера под полицией и домами заказчиков Видео
16:17
Данилюк и Верланов вошли в Антикоррупционный совет
16:15
"Извиняюсь, когда достроят?": Зеленский устроил ревизию в аеропорту Черкасс Видео
16:00
Гонки цен: что меняется в Украине в августе 2019 – от топлива до газа Видео
15:56
Порнозвезда взбодрила фантазию фанатов фото топлесс и голой Фото
15:56
К визиту Зеленского в Черкассах высушили лужи: в сеть слили видео Видео
15:42
Назвали дату премьеры фильма Ирландец от Netflix Видео
15:31
Убийство Гандзюк: журналисты показали реконструкцию нападения Видео
15:28
Печаль Филарета: в Минкульте рассказали о ликвидации патриарха УПЦ КП
15:28
ГБР нагрянуло с обысками в прокуратуру Днепропетровской области
15:25
Призера Олимпиады обвинили в сексуальных домогательствах
15:14
Кличко укатил в США и встретился с адвокатом Трампа
15:09
"Крым проклят": на фото показали освенцим от оккупантов и лысые пляжи Фото
15:00
"Я что, памятник?": Зеленский не принял в подарок свой гипсовый бюст Видео
14:57
Джек Райан 2 сезон: дата выхода, актеры и новый трейлер Видео
14:56
Под Жмеринкой прямо на ходу загорелась электричка Видео
14:55
Карпаты вышли из единого телепула
14:48
Пытаясь избежать тюрьмы, Порошенко на допросе в ГБР "потерял память" мнение
14:39
В Укрзализныце грозят отменять поезда, если Кабмин не снизит налоги
14:27
"UFC против боя Нурмагомедова и Мэйвезера" - экс-чемпион UFC
14:23
В РФ признали, что не могут отказаться от "вездесущего доллара"
14:11
Как правильно загадывать желание при звездопаде: в Украине начинается звездопад Персеиды 2019 Фото Видео
14:09
"Макгрегор - мелкий, пьяный ирландец" - американский боец
13:57
"Томоса никто не видел": Филарет попросил Зеленского защитить его от "рейдера" Епифания Видео
13:57
Танці з зірками 2019: вызов принял ведущий шоу Одруження наосліп Видео
13:51
В небе над Винницей пронеслась военная авиация: опубликованы фото и видео Видео
13:35
СБУ поймало шпионившего в пользу России бывшего милиционера
13:25
Мэру Запорожья приготовиться: СБУ вызвала Буряка на допрос
13:24
Заря - Будучность: где смотреть матч, кто судьи, прогнозы букмекеров
13:19
Есть шанс обменять украинского журналиста Сущенко на Вышинского - адвокат
13:02
Голая Кардашьян показала зад на пошлом фото
13:01
Лукашенко и Зеленский по телефону обсудили ситуацию на Донбассе
12:51
25 грн/$ – далеко не предел: эксперты спрогнозировали чудесный курс доллара на август 2019 Видео
12:49
Трамп объяснил, почему не вылезает из Twitter
12:47
Эксперт рассказал, почему продолжается падение доллара
12:38
На Волыни женщина закопала новорожденного младенца: появились жуткие подробности
12:18
"Унижала сексуальное достоинство": убийца московской секс-блогерши рассказал о мотиве (видео) Видео
12:10
"Хочется постарше": Пугачева признанием шокировала Галкина Видео
12:07
"Телетрейд" — инвестируйте в успешное будущее новости компании
12:01
Танці з зірками 2019 Украина - все участники нового сезона Видео
11:59
В Одессе скончался нацгвардеец, который выстрелил себе в голову прямо в здании суда
11:42
Рассудит Гаага: Нафтогаз подал иск против России из-за отжатых в Крыму активов
11:36
Маски-шоу на Херсонщине: грабители пытали утюгом бизнесмена и забрали полмиллиона гривен
11:33
Волочкова призналась, на какую длину раздвигает ноги Фото
11:25
Спартак расстался с еще одним бразильцем Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять