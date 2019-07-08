Топ-чиновники вперед: Зеленский собрался разгрузить Антикоррупционный суд

Зеленский внес в ВР законопроект о работе ВАКС / president.gov.ua

8 июля, в понедельник, президент Украины Владимир Зеленский направил в Верховную Раду законопроект об изменениях в Закон о Высшем антикоррупционном суде, который сконцентрирует его работу исключительно на топ-коррупционерах.

По информации пресс-службы Зеленского, благодаря предложенным изменениям Антикоррупционный суд сосредоточится на уголовных процессах, которые внесены в Единый реестр досудебных расследований со дня начала работы этого суда или до дня начала его работы, если досудебное расследование осуществляется или осуществлялось детективами НАБУ и закончено прокурорами САП.

"Стоит отметить, что после начала работы ВАКС следственные судьи других судов перестанут принимать к рассмотрению ходатайства и жалобы, суды первой инстанции - обвинительные акты и другие документы, апелляционные суды - апелляционные жалобы. В то же время ходатайства и жалобы, которые уже поступили в следственных судей других судов, но не были рассмотрены до дня начала работы ВАКС, передаются в упомянутый суд. Если рассмотрение в судах первой и апелляционной инстанций не завершено до дня начала работы ВАКС, эти производства также передаются в упомянутый суд в установленном порядке", - сказано в сообщении.

Читайте такжеВ команде Зеленского озвучили планы по перезапуску украинских антикоррупционных ведомствОтметим, что по состоянию на май 2019 года без предложенных Зеленским изменений в ВАКС должны попасть около 3,6 тысячи уголовных производств, из которых только 5% - в отношении высокопоставленных коррупционеров.

В случае, если Верховная Рада примет законопроект Зеленского, то Высший антикоррупционный суд в составе 26 судей первой инстанции и 12 судей Апелляционной палаты избежит чрезмерной нагрузки, а, значит, судьи будут быстрее выносить решения по коррупции топ-чиновников.

Напомним, ранее в Слуге народа по пунктам расписали, как будут бороться с коррупцией.

Также ранее в Раду попал обещанный законопроект Зеленского "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов".