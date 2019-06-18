"Есть конкретный план": в Слуге народа по пунктам расписали, как будут бороться с коррупцией

Антикоррупционный план президентской политсилы расписан на несколько шагов вперед.
В президентской политической силе, партии Слуга народа, обнародовали собственный план борьбы с системной коррупцией в Украине.
Соответствующее сообщение было опубликовано в официальном Telegram-канале. "Это не просто слова, ведь мы имеем конкретный план для достижения целей", - говорится в сообщении.
В Слуге народа сформулировали несколько шагов плана:
"1) Создадим полноценную национальную систему электронного управления;
2) Сделаем радикальное очищение и перезагрузку прокуратуры;
3) Обеспечим реальную независимость антикоррупционных органов;
4) Переведем максимально возможное количество государственных услуг в онлайн;
5) Усилим ответственность за коррупционные преступления - внедрим обязательную конфискацию имущества коррупционеров;
6) Создадим систему защиты свидетелей и введем систему денежного вознаграждения для граждан за выявленную коррупции;
7)Любое расследование в отношении бизнеса будет основываться на принципе презумпции добропорядочности;
8) Примем современное законодательство о временных следственных комиссиях Верховной Рады, что позволит привлекать к ответственности коррумпированных и некомпетентных чиновников".
Напомним, ранее, согласно свежему социологическому рейтингу политсил, партия Слуга народа далеко оторвалась от конкурентов.