"Есть конкретный план": в Слуге народа по пунктам расписали, как будут бороться с коррупцией

18 июня 2019, 23:36

Антикоррупционный план президентской политсилы расписан на несколько шагов вперед.

Владимир Зеленский на съезде Слуги народа / DW

В президентской политической силе, партии Слуга народа, обнародовали собственный план борьбы с системной коррупцией в Украине.

Соответствующее сообщение было опубликовано в официальном Telegram-канале. "Это не просто слова, ведь мы имеем конкретный план для достижения целей", - говорится в сообщении.

В Слуге народа сформулировали несколько шагов плана:

"1) Создадим полноценную национальную систему электронного управления;

2) Сделаем радикальное очищение и перезагрузку прокуратуры;

3) Обеспечим реальную независимость антикоррупционных органов;

4) Переведем максимально возможное количество государственных услуг в онлайн;

5) Усилим ответственность за коррупционные преступления - внедрим обязательную конфискацию имущества коррупционеров;

6) Создадим систему защиты свидетелей и введем систему денежного вознаграждения для граждан за выявленную коррупции;

7)Любое расследование в отношении бизнеса будет основываться на принципе презумпции добропорядочности;

8) Примем современное законодательство о временных следственных комиссиях Верховной Рады, что позволит привлекать к ответственности коррумпированных и некомпетентных чиновников".

Напомним, ранее, согласно свежему социологическому рейтингу политсил, партия Слуга народа далеко оторвалась от конкурентов. 

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коррупция партия Слуга народа борьба с коррупцией
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