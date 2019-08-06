Потенциальный рулевой Слуги народа в Раде высказался о своем назначении

Давид Арахамия / НВ

Новоиспеченный народный депутат от политсилы президента Владимира Зеленского, "Слуги народа", Давид Арахамия, которого СМИ прочат на пост главы фракции этой партии в парламенте, назвал "интригой" свое возможное назначение.

Соответствующее заявление он сделал в интервью на Радио НВ.

"Ну, конечно, интрига. Всегда есть интрига, потому что есть еще, сколько там — три или четыре недели почти, и за эти четыре недели все может случиться. Я вообще, так сказать, новый человек в политике, но уже выучил, что чем раньше кто-то озвучивает планы, тем меньше шансов у человека дожить до воплощения этих планов", — заявил Арахамия.

Он также рассказал, что не намерен держаться за должность главы фракции Слуги народа в Верховной Раде в случае избрания.

Напомним, ранее СМИ опубликовали полный список кандидатур от Слуги народа на должности в новой Раде .