"Глубоких знаний нет": в Слуге народа рассказали о тренинге в Трускавце

Марина Бардина во время тренинга в Трускавце / Фейсбук М.Бардиной

Тренинги, которые провели для избранных депутатов от Слуги народа в Трускавце, дали необходимую базу для будущих депутатов, заявила Марина Бардина, которая избрана в парламент по списку партии.

"Это ключевые экономические, бюджетные, законодательные вопросы об общем понимании процессов. Возможно, глубоких знаний у нас пока нет, но уже есть общее понимание и знакомства с людьми, к которым мы можем обращаться за помощью", - пояснила она в интервью Апострофу.

Читайте такжеЗеленский в Трускавце приехал к "слугам народа", опубликовано видеоПо ее словам, во время тренинга в Трускавце много внимания уделялось ценностям, коммуникации и поведению в парламенте.

"То есть не совсем образовательным вещам. Нас воспитывали как новое поколение политиков, чтобы мы не повторяли того, что происходило в украинской политике до нас. Чтобы мы понимали, что есть альтернатива", - добавила Бардина.

Напомним, ранее глава Киевской школы экономики Тимофей Милованов рассказал, как отучились в Трускавце "слуги народа".