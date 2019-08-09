В Слуге народа рассказали, почему для тренинга понадобился дорогой отель в Трускавце

Богдан Яременко поделился впечатлениями о тренинге в Трускавце / Главред

Вопрос цен в отеле в Трускавце Львовской области, где проходил тренинг депутатов от Слуги народа, создает "определенный психологический дискомфорт", заявил избранный нардепом от Слуги народа Богдан Яременко.

"Но я сам часто организовываю разного рода конференции – и, конечно же, выбираю 4-5-звездочные отели. Знаете, почему? Потому что они имеют всю необходимую инфраструктуру. Да, возможно, в Трускавце было возможно отыскать отель поменьше и подешевле Риксоса. Но там абсолютно точно не поместилось бы 250 человек; там не оказалось бы зала на 250 человек. Так что нужно исходить из реалий. Хотя цены в Риксосе, конечно, высокие", - подчеркнул он в интервью Цензор.НЕТ.

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"И в этой ситуации ты понимаешь, что и тебя могут о чем-то подобном спросить. И это создает определенный дискомфорт. Оправдываешь себя тем, что организовать все на должном уровне в другом месте было бы невозможно. Что в Киеве, что в Одессе или Львове. Разве что какой-то пионер-лагерь найти. Но это вряд ли, ведь необходимо еще и наличие разного рода техники и оборудования для учебы", - добавил Яременко.

Напомним, ранее глава Киевской школы экономики Тимофей Милованов рассказал, как отучились в Трускавце "слуги народа".