Слуга народа, Батькивщина и Голос: кому какая выгода от символической коалиции между ними

10 августа 2019, 18:19

У партий, прошедших в парламент после выборов в Раду 2019, есть общие интересы – однако и противоречия тоже.

Слуга народа, Батькивщина и Голос: кому какая выгода символической коалиции между ними
Слуга народа, Батькивщина и Голос: кому какая выгода символической коалиции между ними / Униан

После того, как Слуга народа получил более 226 мест в Верховной Раде 2019, говорить о коалиции между Батькивщиной и Голосом не приходится. Соответственно, и значительные должности этим двум политсилам не светят, считает директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

"Если и будет какая-то коалиция Слуги народа с Голосом и Батькивщиной, то это может быть только символическая коалиция. То есть будут приглашены только несколько человек от этих политических сил, не более того", – высказал эксперт свое мнение во время чата на Главреде.

Причем если раньше Голос и Батькивщина могли диктовать Слуге народа какие-то условия, то сейчас они этого делать не могут, уверен он. Поэтому и считает подобную коалицию достаточно странной.

Читайте такжеКто войдет в коалицию и кто будет премьером: астролог рассказал о результатах выборов в Раду"Следовательно, можно подписать хороший документ – коалиционное соглашение, можно прописать первые поочередные действия, которые будут поддерживать партнеры по коалиции, не входя в правительство, кстати. Один из вариантов формирования коалиции – это коалиция большинства, то есть монокоалиция, которая поддерживается фракциями, которые поддерживают действия правительства. То есть правительство формируют однопартийное, но фракции Батькивщина и Голос поддерживают определенные действия правительства, направленные на то-то и то-то – и далее целый ряд пунктов, которые они поддерживают. Такой формат коалиции возможен. Это не значит, что Голос и Батькивщина получат должности, но это возможно", – отметил Кулик.

В таком случае может быть принята пенсионная реформа, решен вопрос открытости газового энергетического рынка, проведена борьба с коррупцией – весь перечень вопросов, которые хорошо были прописаны Батькивщиной и Голосом в их программах, пояснил эксперт.

"Они могут обозначить этот перечень. Думаю, Слуга народа без особых возражений впитает в себя их предложения и заявит о том, что они готовы реализовывать совместно такие наработки. В частности, возвращение позиции об уголовном наказании за незаконное обогащение, снятие депутатской неприкосновенности, усиление роли НАБУ, предоставление новых полномочий надзорным и контролирующим органам, увеличение возможности демократического участия. По сути, это все то, за что выступают другие политические силы, в частности, Тимошенко и Вакарчука. Поэтому здесь может быть взаимодействие", – пояснил аналитик.

Однако у них данных партий есть и противоречия в вопросах экономического и социально-экономического характера. Так или иначе, президент и правительство будут идти на непопулярные решения. А такие решения, очевидно, не будут поддерживаться, например, Батькивщиной, для которой сохранение социальных лозунгов и социальной повестки дня является достаточно важным.

Читайте также"Черная Луна и полный пипец": астролог предсказал судьбу новой РадыС другой стороны, есть противоречие между Голосом и Слугой народа по отдельным экономическим вопросам, в частности, функционирования энергетического рынка, металлургии и химической промышленности.

"У них разные экономические корпоративные интересы, по крайней мере – у их спонсоров. Это, очевидно, будет накладываться на то, будет ли Голос поддерживать те или иные голосования однопартийного большинства. Это объединение, если оно состоится, будет достаточно сложным", – добавил Кулик.

И резюмировал: "Опять-таки я скептически отношусь к формированию коалиции. Потому что коалиция Слуге народа сейчас не нужна. Возможен только меморандум о сотрудничестве".

Ранее Кулик предупредил о рисках монобольшинства Слуги народа в новой Раде. Эксперт оценил новую архитектуру власти со стороны Банковой.

Напомним, в Батькивщине заявили, что готовы работать в коалиции. В ответ представитель Президента в Верховной Раде, член партии Слуга народа Руслан Стефанчук на пресс-конференции после заседания заявил, что сначала нужно определиться с форматом коалиции, потом – определить дату подписания коалиционного соглашения – и другие формальности.

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голос коалиция Батькивщина Слуга народа Виталий Кулик
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