В Батькивщине заявили, что готовы работать в коалиции: реакция Слуг народа

Батькивщина готова работать со Слугой народа / Turbo News

Во время первого заседания подготовительной депутатской группы новоизбранных нардепов Верховной Рады представитель ВО Батькивщина Андрей Кожемякин заявил, что партия готова работать в коалиции ВР.

"Мы уважаем право победителей, право сильных, и это правильно, так должно быть в украинской политике, и вообще в обществе. Но в то же время мы готовы работать вместе с теми, кто победил сегодня в парламентских гонках. Более того, если будет такая возможность, мы готовы работать и в коалиции. Если нет, то мы будем работать вне коалиции в рамках своей политической программы Новый курс Украины", - отметил Кожемякин.

Представитель Президента в Верховной Раде, член партии Слуга народа Руслан Стефанчук на пресс-конференции после заседания заявил, что сначала нужно определиться с форматом коалиции, потом – определить дату подписания коалиционного соглашения - и другие формальности, передает УНН.

"На сегодняшний день, для нас важны не столько вещи, связанные с организационным обеспечением. Для нас важно содержание. Мы должны перейти от формы к содержанию, и содержательно мы должны выложить все наши желания и стремления, которые были гарантированы и обещанные как в программе президента Украины, как в программе политпартии (Слуга народа - ред.). И мы готовы объединяться вокруг этих вещей", - сказа Стефанчук.

Глава президентской партии Дмитрий Разумков добавил, что в новой коалиции ожидается не менее 254 народных депутата.

"Я думаю, по меньшей мере в коалиции будет 254 народных депутата. Быть в коалиции формально и быть в коалиции по отношению к украинскому народу - это две большие разницы", - сказал Разумков.

Ранее стало известно, когда состоится первое заседание новоизбранной Рады.