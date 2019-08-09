Стало известно, когда состоится первое заседание новоизбранной Рады

9 августа 2019, 15:07

Предложение депутата Слуги народа поддержали остальные фракции.

Рада
Первое заседание новой Рады состоится 29 августа / УНИАН

В пятницу, 9 августа, во время первого заседания подготовительной депутатской группы из новоизбранных нардепов определили, когда состоится первое заседание Верховной Рады IX созыва.

Депутат от Слуги народа предложил провести первое заседание 29 августа, его поддержали остальные представители партий.

"Торжественное заседание состоится 29 августа 2019 года, как и первое пленарное заседание Верховной Рады", - заявил Дмитрий Разумков.

Отметим, ранее представитель президента в Кабинете министров Украины Андрей Герус заявлял, что обновленный парламент соберется 3 сентября 2019 года.

Ранее СМИ опубликовали полный список кандидатур от Слуги народа на должности в новой Раде.

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Верховная Рада заседание Рады
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